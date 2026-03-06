Sportwetten: Russell Favorit auf Sieg und WM-Titel

Mercedes-Pilot George Russell ist zum Auftakt der Formel-1-Saison in Melbourne der Favorit auf den Tagessieg - und auch auf den WM-Titel. Sportwettenanbieter bwin führt den Briten sowohl für das erste Rennen am Sonntag (05.00 Uhr MEZ/Sky) auf dem Albert Park Circuit als auch im Kampf um die Fahrer-WM an der Spitze.

Für den Großen Preis von Australien notiert bwin Russell mit einer Siegquote von 3,25 vor Ex-Weltmeister Max Verstappen (4,33) im Red Bull und Ferrari-Pilot Charles Leclerc (5,00). Rekordweltmeister Lewis Hamilton, der zum zweiten Mal für die Scuderia in eine neue Saison geht, folgt mit 7,00. Titelverteidiger Lando Norris (11,00) und Oscar Piastri (15,00) im McLaren gelten eher als Außenseiter.

In der Gesamtwertung wird Russell mit einer Quote von 3,00 als aussichtsreichster Kandidat auf den WM-Titel gehandelt. Verstappen (4,00) und Leclerc (5,00) folgen dahinter, Norris ist nur Fünfter (11,00). In der Konstrukteurs-Wertung führt Mercedes mit 2,10 vor Ferrari (3,00) und McLaren (3,75).

Ein umfassend überarbeitetes Reglement sorgt in diesem Jahr für zusätzliche Spannung. Alle Teams mussten neue Fahrzeuge entwickeln, im Mittelpunkt steht eine stark elektrifizierte Hybrid-Generation, bei der nahezu die Hälfte der Leistung aus dem Elektromotor stammt. Das Energiemanagement gewinnt dadurch weiter an Bedeutung, da die Piloten ihre Fahrweise stärker anpassen müssen, um ausreichend elektrische Energie zu generieren.