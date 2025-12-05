Formel 1 Motorsport
Sportwetten: Verstappen auf Siegkurs - doch Norris Titelfavorit
Max Verstappen gewinnt das Saisonfinale, doch den WM-Titel sichert sich erstmals Lando Norris - davon gehen die Buchmacher vor dem Grand Prix der Formel 1 in Abu Dhabi aus. Der Niederländer im Red Bull wird vor dem Rennen am Sonntag (14 Uhr MESZ/Sky) bei Sportwettenanbieter bwin mit einer Siegquote von 2,20 notiert, bei einem Erfolg von Norris wird das 3,25-Fache des Einsatzes ausgezahlt.
Dem Engländer im McLaren genügt allerdings ein Podestplatz, um Weltmeister Verstappen zu entthronen. Für Norris' ersten WM-Titel gilt daher bloß eine Quote von 1,33. Wird Verstappen doch noch zum fünften Mal in Folge Weltmeister, dann gibt es das 3,75-Fache zurück, besonders lohnend könnte der Tipp auf Oscar Piastri im anderen McLaren sein: Der erste WM-Titel des Australiers wird mit der Quote 11,00 notiert.
Vor dem letzten Rennen des Jahres hat Norris zwölf Punkte Vorsprung auf Verstappen, 16 sind es auf Piastri.