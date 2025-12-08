Stella: Diese Schlüsselmomente machten Norris zum F1-Weltmeister

McLaren-Teamchef Andrea Stella sieht zwei zentrale Momente, die Lando Norris den Weg zu seinem ersten Formel-1-Weltmeistertitel geebnet haben. Der Brite setzte sich beim Saisonfinal in Abu Dhabi gegen Max Verstappen durch. Ein dritter Platz reichte, um den Titel mit zwei Punkten Vorsprung zu sichern.

Der Triumph sei jedoch nicht allein das Ergebnis eines starken Jahres gewesen, erklärt Stella. Besonders zwei Phasen hätten Norris nachhaltig geprägt.

Als solche nennt er das direkte Duell mit Verstappen im Vorjahr sowie sein Umgang mit den schwierigen ersten Saisonrennen 2025, in denen er mit einem schwer zu fahrendem Auto kämpfte und zeitweise hinter Teamkollege Oscar Piastri zurückfiel.

Stella: Norris' Vertrauen in sich selbst der Schlüssel

"Definitiv hat er viel aus der Mission im letzten Jahr mitgenommen, auch wenn es damals nicht bis zum letzten Rennen ging", sagt Stella. "Es gab einige Lernmomente, wie in Österreich. Das war hart. Ich glaube, Lando hat sein Selbstverständnis angehoben, so nach dem Motto: 'Ich kann mit Max konkurrieren.'"

Dieser neu gewonnene Glaube an die eigene Stärke sei nur der erste Schub gewesen. Der zweite Wendepunkt folgte laut Stella bereits in der ersten Saisonhälfte 2025, als Norris trotz technischer Schwierigkeiten und Rückschläge einen bemerkenswert professionellen Entwicklungsprozess durchlaufen habe.

"In dieser Saison gab es aus meiner Sicht einen weiteren wichtigen Wendepunkt: die Art und Weise, wie Lando auf die Schwierigkeiten zu Saisonbeginn reagiert hat", erklärt er. "Das war der Beginn eines strukturierten, ganzheitlichen Prozesses, der persönliche Entwicklung, professionelles Fahren und Rennhandwerk umfasste."

"Und es freut mich besonders, dass Lando daraus Kapital schlagen konnte, denn so etwas habe ich in dieser Form nicht oft gesehen - in Bezug auf die Menge an Arbeit, die beteiligten Leute und die Entwicklungsgeschwindigkeit", fasst Stella zusammen.

McLaren-Duo mit Rückschlägen gut umgegangen

Im Umgang mit Rückschlägen hätten sowohl Norris als auch Piastri in dieser Saison enorme Fortschritte gemacht. Dabei hebt er zwei besonders bittere Momente hervor: die Disqualifikation in Las Vegas und eine strategisch verpasste Chance in Katar.

"Als wir den Fahrern sagen mussten, dass wir disqualifiziert wurden, war das schwierig, weil sie ihren Job gemacht hatten, wir aber nicht. Und sie verloren viele Punkte."

"Ähnlich war es damit, in Katar zu akzeptieren, dass wir in einem Moment waren, in dem wir es strategisch besser hätten machen können. Aber sie haben niemals mit dem Finger auf das Team gezeigt", blickt der McLaren-Teamchef zurück. Für Stella ist dieser Reifeprozess ein zentraler Baustein des WM-Erfolgs.

"Es gibt so viele Aspekte, in denen beide Fahrer gewachsen sind", betont er. "Und gerade diese konstante Unterstützung des Teams ist nicht nur das, worauf ich am stolzesten bin. Ich halte sie auch für den wichtigsten Faktor für den Gesamterfolg."