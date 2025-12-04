Titelkampf in Abu Dhabi: Verstappen stellt sich auf McLaren-Stallregie ein

Max Verstappen zeigt sich vor dem Finale der Formel-1-Saison 2025 in Abu Dhabi entspannt, selbst gegenüber dem Szenario, dass McLaren im Kampf um den WM-Titel auf Teamorder zwischen Lando Norris und Oscar Piastri setzen könnte.

"Es ist immer besser, als gar nicht zu gewinnen", sagt er. "Wenn du in 20 Jahren zu Hause sitzt, wirst du diesen Pokal immer noch im Schrank haben. Das ist alles, was zählt."

Der Niederländer, der ein fünftes Championat in Serie anstrebt, liegt vor dem entscheidenden Rennen auf dem Yas Marina Circuit zwölf Punkte hinter WM-Spitzenreiter Lando Norris. Oscar Piastri folgt weitere vier Zähler dahinter.

McLaren lässt Teamorder-Frage offen

Die Ausgangslage ist klar: Sollte Verstappen gewinnen, würde Norris bereits ein Podiumsplatz reichen, um sich zum ersten Mal zum Weltmeister zu krönen.

Da die Abstände in Abu Dhabi traditionell gering sind, gilt es als durchaus möglich, dass Norris im Rennen Unterstützung von Teamkollege Piastri benötigt, etwa dann, wenn er in der Schlussphase nur auf Rang vier oder schlechter liegen sollte.

Norris und Piastri betonten zwar am Donnerstag in Abu Dhabi, dass innerhalb des Teams noch nicht über mögliche Stallregie gesprochen worden sei. Dennoch wird erwartet, dass Piastri seinem McLaren-Teamkollegen helfen würde, sobald seine eigenen Titelchancen realistisch betrachtet dahin sein sollten.

Verstappen ist auf sich allein gestellt

Ob er Norris' Aussage glaubt, dieser werde am Sonntag nicht aktiv um Teamorder bitten, und ob Piastri sich im Fall des Falles daran halten würde, will Verstappen nicht beurteilen: "Wir werden sehen! Das ist im Voraus unmöglich vorherzusagen."

"Ich kann nicht in [Oscars] Kopf schauen nach allem, was diese Saison passiert ist, also weiß ich es wirklich nicht", erklärt er. Für ihn selbst spielt Teamorder keine Rolle. Der Niederländer ist in den vergangenen Rennen praktisch alleine gegen die beiden angetreten, da Teamkollege Yuki Tsunoda Mühe hatte, Anschluss zu halten.

Die Voraussetzungen für einen möglichen Titelgewinn am Sonntag muss er selbst schaffen - und gewinnen. Doch genau daran hat vierfache Champion gewisse Zweifel.

Siegchance in Abu Dhabi? Verstappen zweifelt

Schließlich sei McLaren in Katar eigentlich dominant gewesen und habe einen nahezu sicheren Sieg für Piastri sowie ein Podium für Norris lediglich durch eine verfehlte Strategie verspielt. "Ich glaube nicht, dass ich etwas Komisches sage, wenn ich behaupte, dass sie das beste Auto hatten", blickt Verstappen zurück.

"Und ich denke, dass dies auch ein guter Kurs für sie sein wird. Wir müssen einfach versuchen, das Maximum aus unserem Auto herauszuholen. Das ist das Einzige, was wir tun können, und dann müssen wir hoffen, dass wir nah genug dran sind."