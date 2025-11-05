Toto Wolff: Habe der Putzfrau erklärt, wie sie das Klo saubermachen soll

Mercedes-Teamchef Toto Wolff gilt als einer der besten Manager im Formel-1-Fahrerlager. Am Rande des Autosport Business Exchange erklärte der Österreicher, wie detailversessen er wirklich ist - am kuriosen Beispiel der Toilettenanlage in der Mercedes-Hospitality direkt an der Rennstrecke.

Wolff sagte: "Ich möchte nicht, dass irgendjemand die Erfahrung macht, dass er oder sie auf die Toilette geht - und die Toilette ist schmutzig. Denn wenn schon die Lobby keinen guten Eindruck macht - wie soll es dann erst unter der Motorhaube aussehen?"

Für Wolff ist der Zustand der Toilettenanlage in der Mercedes-Hospitality ein Spiegelbild dessen, was das Formel-1-Team nach außen ausstrahlen will: Professionalität.

"Denn man kommt nur in die Hospitality hinein, wenn man wirklich wichtig ist für das Team - als Sponsor oder als der Ehemann beziehungsweise die Ehefrau eines Sponsors. Die Gäste erwarten dort die 'Königsklasse' - also auch ein Essen auf Michelin-Sterne-Niveau, schließlich sind sie in der Formel 1."

Wie Wolff die Klo-Sauberkeit sicherstellt

"Und ich will einfach nicht, dass jemand die Erfahrung macht, auf eine dreckige Toilette zu gehen. Wir haben deshalb einen Hygienemanager und ein ganzes Team eingestellt. Ich habe zu ihnen gesagt: 'Okay, ich erkläre euch jetzt, wie das laufen muss - weil es wichtig ist.'"

Doch Wolff hat es nicht bei Erläuterungen belassen: "Ich habe ihnen gezeigt, wie ich wollte, dass die Toilette geputzt wird, wie man die Bürste benutzt - und zwar so, dass kein Dreck daran kleben bleibt, wenn man sie zurückstellt. Dann, wie man das Waschbecken reinigt und alle Handtücher ordentlich wieder hinlegt."

Außerdem hat Wolff seinem Reinigungsteam klare Vorgaben gemacht. "Ich habe gesagt: 'Am Freitag, am Tag des Freien Trainings, will ich, dass ihr alle 15 Minuten dort reingeht und sauber macht. Am Samstag alle fünf Minuten. Und am Sonntag geht ihr nach jeder einzelnen Person rein - wie ein Geist. Nach 30 Sekunden seid ihr wieder draußen, und es muss makellos sein für jeden einzelnen Gast.'"

Abläufe "wie beim Start eines Flugzeugs"

Warum Wolff so versessen auf ein sauberes Klo ist? "Weil ich nicht will, dass die Frau eines Geschäftsführers hineingeht und denkt: 'Was ist das hier - eine öffentliche Toilette?'"

Deshalb hat Mercedes eine spezielle "Checkliste" entwickelt und alles genau durchgeplant - "wie beim Start eines Flugzeugs", erklärte Wolff. "Seitdem ist es für mich jedes Mal eine Freude, dort hineinzugehen."