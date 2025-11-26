Überraschung: Aston Martin macht Adrian Newey zum Formel-1-Teamchef!

Es hatte sich bereits abgezeichnet, dass die Tage von Andy Cowell als Teamchef im Formel-1-Rennstall Aston Martin gezählt sein würden. Jetzt lüftet das Team das Geheimnis, wer sein Nachfolger wird. Nicht etwa Christian Horner, der gerüchteweise im Raum gestanden hatte, sondern Adrian Newey!

Dass man Stardesigner Newey nun zum Teamchef macht, lässt durchblicken, wie die Kompetenzlage bei Aston Martin einzuschätzen ist. Der Brite, der zuvor unter anderem für Williams, McLaren und Red Bull als Rennwagenkonstrukteur tätig war, arbeitet seit dem 1. März dieses Jahres für Aston Martin.

Bislang hat sich Newey bei Aston Martin auf die Konstruktion des Formel-1-Boliden für 2026 konzentriert. In seiner neuen Rolle als Teamchef wird er nun zusätzliche Aufgaben übernehmen.

Was Aston Martin bei dieser Gelegenheit am Mittwoch ebenfalls mitteilt: Der bisherige Teamchef Andy Cowell übernimmt künftig die Rolle des Chefstrategen.

Weitere Informationen in Kürze an dieser Stelle.