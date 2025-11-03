Überraschung bei Ferrari-Star Leclerc: Millionen feiern seine Verlobung

Formel-1-Star Charles Leclerc hat sich verlobt: In einem Posting in den sozialen Netzwerken gab er bekannt, dass er seiner Lebensgefährtin Alexandra Saint Mleux einen Antrag gemacht hat.

Leclerc teilte mehrere Fotos, die ihn und seine Partnerin mit Hund Leo zeigen - sowie Aufnahmen von der Verlobungsfeier. Dazu schrieb er: "Mr und Mrs Leclerc".

Innerhalb von zwölf Stunden erhielt der Instagram-Post rund 5,5 Millionen Likes und Tausende Reaktionen.

Tausende gratulieren in den Kommentaren

Mehrere Fahrer gratulierten in den Kommentaren zur Verlobung - darunter der siebenmalige Weltmeister Lewis Hamilton, Leclercs aktueller Ferrari-Teamkollege. Er schrieb: "Glückwunsch euch beiden!"

Leclercs ehemaliger Ferrari-Teamkollege Carlos Sainz gratulierte ebenfalls. Sein Kommentar: "Yesssss" - begleitet von zwei Applaus-Emojis und einem Herz. Und auch Ferrari selbst reagierte: Das Formel-1-Traditionsteam kommentierte das Posting mit "Fantastische Neuigkeiten! Glückwunsch!"

Ein Paar seit dem Sommer 2023

Das Paar wurde erstmals im Juli 2023 in der Öffentlichkeit gesehen - beim berühmten Tennisturnier in Wimbledon. Seitdem sind die beiden zu einem echten Lieblingspaar der Formel-1-Fans geworden.

Saint Mleux wird häufig an der Strecke gesehen, wo sie ihren inzwischen Verlobten unterstützt.

Saint Mleux' Bekanntheit steigt rasant an

Bevor sie mit dem Ferrari-Fahrer zusammenkam, hielt Saint Mleux ihr Privatleben weitgehend aus der Öffentlichkeit heraus. Seit sie an der Seite des Formel-1-Stars aus Monaco steht, hat sie auf Instagram 2,9 Millionen und auf TikTok 1,9 Millionen Follower gewonnen.

Sie arbeitet mit namhaften Marken zusammen, darunter die Kosmetiklinie Rhode von Hailey Bieber.

Saint Mleux wurde in Frankreich geboren und lebt heute mit Leclerc in Monaco, wo der Ferrari-Star seit seiner Kindheit zuhause ist.