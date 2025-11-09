Umbau bei Red Bull: Verstappen startet aus der Boxengasse

Formel-1-Weltmeister Max Verstappen wird den Großen Preis von Sao Paulo aus der Boxengasse starten und dem Feld damit zunächst hinterherfahren. Red Bull reagierte auf die ganz schwache Vorstellung des Niederländers in der Qualifikation am Samstag und nahm verschiedene Änderungen am RB21 vor. Zwischen Qualifying und Rennen ist das unter Parc-fermé-Bedingungen nicht erlaubt, daher der Start aus der Boxengasse. Die Strafe ist allerdings verkraftbar, Verstappen wäre ohnehin nur vom 16. Platz ins Rennen am Sonntagabend deutscher Zeit (18.00 Uhr/Sky) gestartet.

Verstappen erhielt laut Medienberichten einen anderen Unterboden, zudem wurde das Setup des Autos verändert. Auch wurde die komplette Antriebseinheit ausgetauscht, dies wohl vor allem mit Blick auf die verbleibenden Rennwochenenden.

Verstappens schwacher Samstag könnte bereits der entscheidende Rückschlag im Titelkampf gewesen sein, die WM-Rivalen Lando Norris und Oscar Piastri in den McLaren holten die Startplätze eins und vier. Vor dem Grand Prix liegt Verstappen 39 Punkte hinter Spitzenreiter Norris, Piastri hat neun Zähler Rückstand auf seinen Teamrivalen.

Nach dem Rennwochenende in Sao Paulo macht die Formel 1 noch in Las Vegas, Katar und Abu Dhabi Station.