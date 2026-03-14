Verstappen kämpft im Red Bull "in jeder Runde ums Überleben"

Ex-Weltmeister Max Verstappen hat nach dem Qualifying in Shanghai erste Anzeichen von Resignation gezeigt. "Jede Runde ist für mich ehrlich gesagt ein Kampf ums Überleben. Ich habe überhaupt keinen Spaß daran", sagte der 28-Jährige, der mit seinem Red Bull am Samstag nur Startplatz acht für den Großen Preis von China holte.

"Nichts funktioniert. Das ist einfach nicht schön", berichtete Verstappen. Die Umsetzung des neuen Regelwerks bereitet dem Rennstall große Probleme, auch Teamchef Laurent Mekies sieht Red Bull derzeit nur als vierte Kraft hinter Mercedes, Ferrari und McLaren. Fast eine Sekunde Rückstand hatte Verstappen am Ende auf den Italiener Kimi Antonelli im Mercedes, der nun der jüngste Pole-Setter der Formel 1 ist.

Auf das zweite Rennen der Saison (8.00 Uhr MEZ/Sky) blickte Verstappen entsprechend pessimistisch. "Es ist einfach unglaublich schwer", sagte er: "Egal, welche Runde ich fahre, denke ich mir immer: 'Das war’s schon? Kann ich vier Zehntel schneller fahren? Vielleicht? Kann ich vier Zehntel langsamer fahren?"

Verstappen war beim Saisonauftakt in Australien nach starker Aufholjagd Sechster geworden. Aktuell sind die Silberpfeile mit Antonelli und George Russell (England) nicht zu schlagen.