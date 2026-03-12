Verstappen: "Habe den Simulator gegen Nintendo eingetauscht"

Um in der "neuen" Formel 1 zu bestehen, hat Max Verstappen seine Vorbereitungsmethode angepasst - und sich dabei erneut in Ironie geflüchtet. Er habe "den Simulator gegen meine Nintendo Switch getauscht", sagte der viermalige Weltmeister am Donnerstag in Shanghai: "Ich trainiere ein bisschen Mario Kart, die Pilze kann ich dort schon ziemlich gut einsetzen."

Mit den Pilzen, die im populären Videospiel für einen kurzzeitigen Geschwindigkeitsschub sorgen, hatten bereits mehrere Fahrer die neuen Regeln der Königsklasse verglichen. Die Fahrer erhalten in der Formel 1 dank der neuen Regeln durchs Drücken des Überholknopfs ebenfalls einen immensen Schub, in Australien war diese Hilfe sehr wirkungsvoll.

Verstappen hatte den Mario-Kart-Vergleich bereits in Melbourne bemüht, Ferrari-Pilot Charles Leclerc (Monaco) äußerte sich ähnlich. Wie groß der Effekt des Überholknopfs in Shanghai ist, wird sich spätestens im Sprint am Samstag (4.00 Uhr MEZ) zeigen. Am Sonntag (8.00 Uhr MEZ/beide Sky) folgt der Große Preis von China.