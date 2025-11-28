Verstappen stichelt gegen McLaren: "Haben Fehler gemacht"

Formel-1-Weltmeister Max Verstappen hat im Saisonendspurt nun auch verbal den Druck auf die McLaren-Piloten Lando Norris und Oscar Piastri erhöht. "Wenn wir in der Position gewesen wären mit einem solch dominanten Auto (wie McLaren, d. Red.), wäre die Weltmeisterschaft schon lange entschieden", sagte der Niederländer in einem Video-Interview, das die Formel 1 veröffentlichte.

In der WM liegt der Red-Bull-Pilot zwei Rennen vor Schluss nur 24 Punkte hinter Norris und könnte den Engländer noch abfangen. An diesem Wochenende in Katar oder spätestens beim Finale am 7. Dezember in Abu Dhabi fällt die Entscheidung.

"Wir waren gut, wir haben in fast allen Rennen das Maximum herausgeholt", sagte er und fügte mit Blick auf die Konstrukteursweltmeister von McLaren an: "Aber wir müssen realistisch sein. Wir sind nur in dieser Position, weil andere Fehler gemacht haben."

Dank seiner starken Aufholjagd hat er nun aber wieder Chancen auf den nächsten WM-Titel, in der Pflicht sieht sich Verstappen aber keinesfalls. "Fünf Titel sind besser als vier", sagte er: "Auch wenn es nicht passiert, ändert es nicht mein Leben."