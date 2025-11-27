Vor Titel-Endspurt: McLaren sieht "keinen Grund" für Teamorder

McLaren schließt trotz der zuletzt dramatischen Entwicklungen im Titelkampf der Formel 1 eine Teamorder zugunsten von Lando Norris weiterhin aus. Es gebe "keinen Grund", die Herangehensweise zu ändern, sagte Teamchef Andrea Stella in einer McLaren-Mitteilung vor dem Rennwochenende in Katar.

Norris führt mit 24 Punkten Vorsprung auf den Teamrivalen Oscar Piastri das Klassement an, doch auch Weltmeister Max Verstappen im Red Bull liegt nach der Disqualifikation beider McLaren zuletzt in Las Vegas nur noch 24 Zähler zurück.

"Wir haben immer gesagt, dass wir es den beiden Fahrern überlassen, um ihre Chance zu kämpfen - solange die Mathematik nichts anderes sagt. Und so wird es auch in Katar sein", sagte Stella. Beim Sprint von Katar am Samstag (15.00 Uhr), im Rennen am Sonntag (17.00 Uhr) sowie beim Saisonfinale in Abu Dhabi (7. Dezember/jeweils Sky) sind noch maximal 58 Punkte zu gewinnen. Piastri präsentiert sich seit Monaten schwächer als Norris, stand seit August nicht mehr auf dem Podest. Verstappen dagegen kam seither in großen Schritten näher und profitiert auch davon, dass beide McLaren-Piloten frei gegeneinander fahren.

"Hätte uns zu Saisonbeginn jemand gesagt, dass wir uns mit zwei verbleibenden Rennen in dieser Situation befinden würden, hätten wir das sofort unterschrieben", sagte Stella, "das sollten wir nicht vergessen. Jetzt werden wir mit Zuversicht und dem Bewusstsein unserer Stärke um die doppelte Weltmeisterschaft kämpfen." Die Team-WM ist McLaren längst nicht mehr zu nehmen.