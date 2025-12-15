WM-Sieger Lando Norris: Zak Brown schuldet ihm sein Traumauto

Nach dem Gewinn der Formel-1-Fahrerweltmeisterschaft 2025 ist ein älteres Video von Lando Norris erneut ins Rampenlicht gerückt. Darin spricht der mittlerweile gekrönte Champion über eine besondere Abmachung mit McLaren-CEO Zak Brown. Eine Abmachung, die nun Realität werden könnte.

Norris sicherte sich seinen ersten WM-Titel beim diesjährigen Saisonfinale in Abu Dhabi. Dem Briten reichte ein dritter Platz hinter seinen Titelkonkurrenten Max Verstappen und Oscar Piastri, um sich die Krone in der Fahrerwertung aufzusetzen.

Im Zuge der Feierlichkeiten tauchten Aufnahmen wieder auf, die darauf hindeuten, dass Brown seinem Fahrer gegenüber nun ein ganz besonderes Versprechen einlösen muss.

Deal mit Zak Brown aus dem Jahr 2024

Sollte der McLaren-CEO zu seinem Wort stehen, könnte Norris bald stolzer Besitzer eines Pagani Zonda sein. Dabei handelt es sich um einen extrem exklusiven italienischen Supersportwagen. Das besagte Video besteht aus mehreren Clips, die auf ein Interview aus dem Jahr 2024 mit The Telegraph zurückgehen.

Darin sagte Norris wörtlich: "Ich habe einen Deal mit Zak: Wenn ich die Meisterschaft gewinne, muss er mir ein Auto besorgen. Ich habe genau festgelegt, welches Auto. Wir haben darauf eingeschlagen, aber mehr sage ich dazu nicht. Es ist noch ein weiter Weg, es sind noch viele Punkte zu vergeben. Aber wer weiß?"

In einem weiteren Ausschnitt, diesmal aus einem Interview mit Heart Radio, bestätigte Norris, dass es sich bei dem vereinbarten Fahrzeug um sein absolutes Traumauto handele, allerdings nicht aus den eigenen Reihen: "Ich kann es nicht sagen! Es ist mein Traumauto, seit ich ein Kind war, aber es ist kein McLaren."

Norris hat bereits beachtlichen Fuhrpark

Später machte der heute 26-Jährige bei einem Interview auf der Bühne schließlich kein Geheimnis mehr daraus und offenbarte: Sein Traumauto ist der Pagani Zonda.

Je nach Ausführung und Sonderedition bewegt sich der Wert des Wagens zwischen mehreren Hunderttausend und Millionen Pfund. Sollte Norris den Zonda tatsächlich erhalten, würde dieser eine ohnehin beeindruckende Sammlung erweitern.

Zu seinem Fuhrpark zählen bereits ein Ferrari F40, ein Porsche Carrera GT, ein maßgefertiger Land Rover Defender, ein Liberty-Walk-R32 Nissan Skyline GT-R, ein McLaren 765LT Spider, ein McLaren Senna sowie ein Lamborghini Miura.