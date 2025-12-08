"Würdiger Weltmeister": So denkt die Formel 1 über Lando Norris

Nach der WM-Entscheidung beim Grand Prix von Abu Dhabi 2025 haben sich Fahrerkollegen und Verantwortliche aus dem Formel-1-Fahrerlager zum neuen Weltmeister Lando Norris geäußert .

Im Gespräch mit Sky nannte ihn Nico Rosberg einen "wohlverdienten Weltmeister" und sagte: "Lando hat das an diesem Wochenende noch einmal bewiesen. Er hat unter immensem Druck keinen Fehler gemacht und abgeliefert. Es war ein perfektes Wochenende: sensationell und klasse. Und ich fühle das total mit."

Rosberg fühlte sich durch Norris' Titelgewinn in Abu Dhabi an seinen eigenen WM-Erfolg von 2016 an gleicher Stelle erinnert. "Deshalb lache ich auch sehr, wenn ich ihn mit seinen Emotionen und seinen Eltern sehe."

Wird Norris mit dem Titel nur noch besser?

Doch anders als Rosberg, der nach seinem Titelgewinn die Rennkarriere beendete, wird Norris weitermachen. Und Rosberg glaubt: Norris geht gestärkt aus der Saison 2025 hervor: "Das gibt dir nochmal diesen nächsten Schritt an Selbstvertrauen, weil du hast bewiesen, du hast das Zeug zum Weltmeister. Das ist dann abgehakt. Das kann dir niemand mehr nehmen. Vielleicht sehen wir nächstes Jahr also einen noch stärkeren Lando Norris."

McLaren-Boss Zak Brown hält Norris indes bereits für einen sehr "reifen Weltmeister", wie er nach dem Saisonfinale sagte. "Sein Management und seine Familie haben es wirklich klasse gemacht, ihn dazu zu formen. Das ist eine großartige Leistung und eine echte Bereicherung."

Und ein bisschen lebt Brown den Titelgewinn von Norris für sich selbst mit: "Jeder Rennfahrer will eines Tages Weltmeister werden. Diesen Traum hat man von klein auf. Es war auch mein Traum - aber ich habe es nicht in die Formel 1 geschafft und ich gewann auch keine Rennen. Es ist toll, dass wir es jetzt gemeinsam geschafft haben."

Respekt vor Norris' Einstellung

Norris' früherer McLaren-Teamkollege Carlos Sainz bewundert vor allem Norris' Einstellung: "Er wurde in der Vergangenheit ja oft dafür kritisiert, wie er ist. Aber jetzt ist er Weltmeister und macht einfach weiter sein Ding. Ich freue mich wirklich für ihn, weil er in den vergangenen Wochen unter großem Druck gestanden haben muss. Trotzdem ist es ihm gelungen, diesen Titel einzufahren."

Red-Bull-Sportchef Helmut Marko sieht das ähnlich und sagte bei Sky: "Lando Norris hat im zweiten Halbjahr eine ähnlich starke Phase hingelegt wie wir. Mental hat er sich erholt und ist ein würdiger Weltmeister - kann man nichts sagen."