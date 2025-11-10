Zwei Poles, zwei Siege: Nur eine Sache störte Lando Norris

WM-Spitzenreiter Lando Norris ist "ziemlich zufrieden" mit seinem Formel-1-Wochenende in Brasilien. Kein Wunder: Er startete in beiden Rennen von Platz eins und gewann beide Rennen. Doch eine Sache störte den McLaren-Fahrer: Sein eigentlich "großartiges Wochenende" sei "nicht ganz reibungslos" verlaufen, sagte Norris.

Ihn irritiert vor allem der geringe Vorsprung im Grand Prix. "In Mexiko waren wir um 30 Sekunden vorne, und dort war ich zufriedener mit der Balance. Dieses Mal waren es nur zehn Sekunden, und Max Verstappen kam am Ende ziemlich schnell näher. Unser Tempo war also nicht überragend", erklärte Norris. "Und weil wir uns hohe Maßstäbe setzen, gibt es für uns einige Dinge zu analysieren."

Ihm sei klar, dass das als "Jammern auf hohem Niveau" aufgefasst werden kann. "Als Fahrer beschwert man sich ja immer über irgendetwas. Aber insgesamt haben wir es sehr gut umgesetzt: Ich war in jeder Session zur Stelle, als es darauf ankam. Genau deshalb bin ich nach Brasilien geflogen: Ich wollte die maximal möglichen Punkte holen. Das ist mir gelungen", sagte Norris.

Von einem Wendepunkt im WM-Titelkampf will der McLaren-Fahrer aber nicht sprechen, obwohl er seinen Vorsprung auf Oscar Piastri und Verstappen deutlich ausgebaut hat. "Das ist kein Grund, jetzt schon euphorisch zu werden", erklärte Norris. "Ich bin zufrieden, aber es liegt noch ein weiter Weg vor uns. Ich brauche weiterhin starke Ergebnisse, Woche für Woche."

Denn Norris hat Verstappen weiterhin auf der Rechnung: "Ich bin mir sicher, er ist in den nächsten Rennen wieder eine Bedrohung. Das ist er immer. Er wird bis zum Schluss alles geben. Und wer weiß, was in der Meisterschaft noch passiert? Spekulieren bringt nichts, aber bei seinem Tempo hätte er im Grand Prix wahrscheinlich gewonnen, wenn er nur von weiter vorne losgefahren wäre."

"Aber so ist das: Es läuft nicht immer alles perfekt zusammen und Fehler sind schnell passiert. Wir hingegen haben dieses Wochenende optimal umgesetzt, und nur darauf kommt es an."