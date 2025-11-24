Zwischen Schock und Spott: So reagiert das Netz auf das McLaren-Debakel

Formel-1-Fans zeigen sich fassungslos über McLarens Disqualifikation beim Grand Prix von Las Vegas 2025: Das Weltmeister-Team verlor die Plätze zwei und vier durch Lando Norris und Oscar Piastri aufgrund eines technischen Regelverstoßes an beiden Autos.

Das Ergebnis ist katastrophal für McLaren: WM-Außenseiter Max Verstappen von Red Bull gewann das Rennen und zog in der Gesamtwertung mit Piastri gleich. Zwei Rennwochenenden vor dem Ende der Formel-1-Saison 2025 bleibt Norris zwar Tabellenführer, hat jetzt aber nur noch 24 Punkte Vorsprung auf Piastri und Verstappen.

In den sozialen Medien reagierten Fans schnell und deutlich auf die neue WM-Situation. Ein User bezeichnete die doppelte Disqualifikation als "kolossalen Patzer" und ein anderer schrieb auf Reddit: "Willkommen auf Ferrari-Niveau, McLaren!"

Das Unverständnis ist groß in den sozialen Netzwerken

Anderswo schrieb ein User: "Kaum zu glauben, dass wir von 'Max kann dieses Wochenende aus dem Titelkampf fliegen' zu 'Max ist jetzt punktgleich mit Oscar' gekommen sind." Ein weiterer Kommentar lautete: "Wow! Stell dir vor, man geht bei diesem WM-Stand so ein Risiko ein. Platz fünf oder sechs wären völlig okay gewesen."

Wiederum ein anderer User schrieb mit Blick auf den Formel-1-Film mit Brad Pitt: "McLaren hat sein Auto nicht für den Kampf gebaut." Ein anderer Fan kommentierte: "Wie unfassbar dumm kann man sein, so etwas überhaupt zu riskieren?"

Ein weiterer User meinte: "Ich bin wirklich schockiert. Vielleicht kann ich es verstehen, wenn sie es bei Oscar versucht haben, weil er als Zweiter Gefahr läuft, Dritter zu werden. Aber Lando muss einfach nur nicht ausfallen, und der Titel gehört ihm. Warum zum Teufel macht man so etwas?"

McLaren entschuldigt sich bei Fans und Partnern

Absicht wollten die Sportkommissare des Automobil-Weltverbands (FIA) McLaren jedoch nicht unterstellen, zumal das Team die zulässigen Grenzwerte jeweils nur minimal unterschritten hatte. Mildernde Umstände ließen die Sportkommissare allerdings nicht gelten: Wer unterhalb der Toleranzwerte liegt, begeht einen Regelverstoß - und darauf steht die Disqualifikation.

McLaren-Teamchef Andrea Stella entschuldigte sich bei seinen Fahrern Norris und Piastri, aber auch bei den McLaren-Partnern und den Fans für den "Verlust der Punkte an einem so entscheidenden Punkt in der WM-Saison", betonte jedoch zugleich, McLaren richte seinen Fokus nun auf die verbleibenden Grands Prix des Jahres in Katar und Abu Dhabi.