Charity: Guintoli läuft London Marathon in Rennkombi

Ende April schlüpft der frühere MotoGP-Pilot Sylvain Guintoli wieder in seine Rennkombi, aber nicht um auf ein Motorrad zu steigen, der Franzose will im steifen Leder den London Marathon bewältigen. "Challenge accepted", schrieb der 43-Jährige bei Instagram, Guintoli quält sich in der englischen Metropole für seinen Sohn über die 42,195 Kilometer.

Luca war im August nach einjährigem Kampf im Alter von nur sechs Jahren an Krebs gestorben, Sylvain Guintoli will mit seinem Lauf am 26. April 2026 um Aufmerksamkeit und Spenden für die britische Charity-Organisation PASIC werben. Diese kümmert sich um Familien krebskranker Kinder.

Guintoli fuhr sieben Jahre als Fixstarter in der Weltmeisterschaft. Erst bei den 250ern, dann in der Königsklasse MotoGP (2007 und 2008). Von 2011 bis 2019 kamen elf Gaststarts hinzu. 2014 gelang ihm sein größter Karriereerfolg, Guintoli wurde Superbike-Weltmeister. Zuletzt fuhr er Langstreckenrennen.