Formel 2: Goethe Fünfter im Sprint - Sieg für Lindblad

Der deutsch-dänische Motorsportler Oliver Goethe hat im letzten Sprintrennen des Jahres in der Formel 2 die Punkteränge erreicht. Beim Sieg des Engländers Arvid Lindblad, der in der nächsten Saison in der Königsklasse für die Racing Bulls an den Start gehen wird, belegte der 21-Jährige am Samstag den fünften Platz.

Erst am Donnerstag hatte sein Team MP Motorsport mitgeteilt, dass Goethe im nächsten Jahr seine zweite volle Saison in der Formel 2 bestreiten wird. "Ich bin sehr froh, bei dem Team zu bleiben, es ist mein zweites Zuhause geworden", sagte Goethe, der in der WM-Wertung auf Rang 15 liegt: "Mein Plan ist es, mein im Laufe des Jahres erworbenes Wissen optimal zu nutzen und gemeinsam mit dem erfahrenen Ingenieurteam von MP darauf aufzubauen."

Der Italiener Leonardo Fornaroli, der den Meistertitel bereits sicher hat, erreichte im Sprint den elften Platz. Am Sonntag endet die Saison mit dem Hauptrennen (10.15 Uhr/Sky).