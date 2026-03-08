Formel 2: Goethe Vierter in Melbourne

Der deutsch-dänische Rennfahrer Oliver Goethe hat zum Auftakt der Formel-2-Saison gleich stark gepunktet. Der 21-Jährige vom Team MP Motorsport wurde im Hauptrennen von Melbourne Vierter und stellte damit sein bislang bestes Ergebnis im Unterbau der Königsklasse ein. Der Sieg ging an den Bulgaren Nikola Zolow (Campos) vor Rafael Camara (Brasilien/Invicta) und Laurens van Hoepen (Niederlande/Trident).

Im Sprint am Samstag, den Joshua Dürksen (Paraguay/Invicta) gewann, hatte Goethe nach einem guten Start zwischenzeitlich auf Rang zwei gelegen. In einem turbulenten Kurzrennen verpasste er aber als 18. letztlich die Punkteränge deutlich.

In der Formel 3 gingen die ersten Siege der Saison an Ugo Ugochukwu (USA/Campos) im Hauptrennen und Bruno del Pino (Spanien/Van Amersfoort) im Sprint. Goethe ist in diesem Jahr der einzige Fahrer unter deutscher Lizenz in den beiden Nachwuchsklassen. Tim Tramnitz, 2025 Gesamtvierter in der Formel 3, wechselte als BMW-Werksfahrer in den GT-Sport. Zuvor war er einige Jahre lang von Red Bull gefördert worden.