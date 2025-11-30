Fornaroli holt vorzeitig Formel-2-Titel

Der Italiener Leonardo Fornaroli hat sich vorzeitig den Meistertitel in der Formel 2 gesichert. Im Hauptrennen von Katar belegte der 20-Jährige vom Team Invicta Racing am Sonntag den zweiten Platz und machte damit den Titelgewinn perfekt. Beim Saisonfinale am kommenden Wochenende in Abu Dhabi kann er nicht mehr abgefangen werden. Fornaroli hatte im Vorjahr die Formel 3 gewonnen, nun gelang ihm dieses Kunststück auch in der nächsthöheren Klasse.

Fornaroli wurde bereits mehrfach mit der Formel 1 in Verbindung gebracht, den Italiener zeichnet eine konstant schnelle und gleichzeitig besonnene Fahrweise aus. Die Formel-3-Meisterschaft gewann er ohne einen Rennsieg, in der Formel 2 punktete er vor allem in der zweiten Saisonhälfte stark.

Den Sieg in Lusail holte sich der Franzose Victor Martins (ART) vor Fornaroli und dem Iren Alex Dunne (Rodin). Der Deutsch-Däne Oliver Goethe schied früh wegen eines technischen Defekts aus.