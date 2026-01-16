Rallye Dakar: Al-Attiyah baut Gesamtführung mit Tagessieg aus

Der Katarer Nasser Al-Attiyah steht nach seinem 50. Etappenerfolg bei der Rallye Dakar ganz dicht vor dem angestrebten sechsten Gesamtsieg. Der 55 Jahre alte Dacia-Pilot war auf der zwölften Etappe über 310 Wertungskilometer von Al-Henakiyah nach Yanbu nicht zu schlagen und fuhr weitere 6:22 Minuten auf seinen ärgsten Verfolger Nani Roma (Spanien/Ford) heraus. "Es gab viele Steine, es war nicht einfach, wir hätten heute alles verlieren können", sagte Al-Attiyah im Anschluss erleichtert.

Vor dem letzten Teilstück der Wüstenrallye durch Saudi-Arabien am Samstag mit Start und Ziel in Yanbu (105 Wertungskilometer) hat Al-Attiyah mehr als 15 Minuten Vorsprung auf Roma, der frühere DTM-Champion Mattias Ekström (Schweden/Ford) auf Rang drei liegt bereits 23:21 Minuten zurück.

Al-Attiyah gewann die Dakar bereits 2011, 2015, 2019, 2022 und 2022. Rekordsieger in der Auto-Kategorie ist der Franzose Stéphane Peterhansel (8/zuletzt 2021).