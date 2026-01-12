Rallye Dakar: Außenseiter Variawa überrascht - Ekström holt auf

Der südafrikanische Jungstar Saood Variawa hat überraschend die achte Etappe der Rallye Dakar gewonnen. Der Toyota-Pilot setzte sich vor seinem Landsmann Henk Lategan durch und lieferte dabei eine starke Aufholjagd. Als 382 der nötigen 483 Kilometern absolviert waren, stand Variawa noch auf Rang sechs - den Sieg holte der 21-Jährige letztlich in 4:20:35 Stunden, mit drei Sekunden Vorsprung auf Lategan (Toyota).

Die Gesamtführung hat weiterhin Ex-Dakar-Sieger Nasser Al-Attiyah (Katar Dacia) inne mit einer Gesamtzeit von 32:32:06 Stunden. Sein erster Verfolger, der frühere DTM-Champion Mattias Ekström, machte nach seinem Sieg auf der siebten Etappe am Vortag aber weiteren Boden gut. Sein Rückstand beträgt nach dem dritten Platz auf der Etappe noch 4:00 Minuten. Al-Attiyah belegte bei der Schleife rund um Wadi Ad-Dawasir Platz fünf.

Weiter geht es für das Fahrerfeld bei der 48. Ausgabe der Rallye Dakar am Dienstag. Die neunte Etappe führt von Wadi Ad-Dawasir nach Bivouac Refuge, dabei werden 410 Wertungskilometer zurückgelegt.