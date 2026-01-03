Rallye Dakar: Ekström gewinnt Prolog

Der ehemalige DTM-Champion Mattias Ekström hat zum insgesamt dritten Mal den Prolog der Rallye Dakar gewonnen. Zum Auftakt des Wüstenrennens in Saudi-Arabien lag der Schwede auf der nur 22 Kilometer langen Strecke rund um Yanbu in seinem Ford mit 10:48 Minuten acht Sekunden vor seinem US-amerikanischen Teamkollegen Mitch Guthrie und dem zeitgleichen Belgier Grégoire De Mevius. Der 47 Jahre alte Ekström, der bereits 2023 und 2024 den Prolog für sich entschieden hatte, war von 2001 bis 2017 in der DTM aktiv und hatte sich dort zweimal die Meisterschaft gesichert.

Die Titelverteidiger von 2025, Yazeed Al-Rajhi aus Saudi-Arabien mit dem deutschen Navigator Timo Gottschalk, belegten in ihrem Toyota den sechsten Rang mit 14 Sekunden Rückstand auf Rang eins. "Vor dem Prolog ist die Anspannung immer groß, umso erleichterter ist man, wenn eine 'Dakar' endlich im Gange ist. Wir haben es vernünftig angehen lassen, ohne großes Risiko, und sind zufrieden mit dem Ergebnis", sagte der 51-jährige Gottschalk, der die Bedeutung des Prologs zuvor so eingeordnet hatte: "Beim Prolog geht es um viel, obwohl es um nichts geht - die Zeit zählt nicht zur Gesamtwertung, bestimmt aber indirekt, wie man in die ersten Tage der Rallye Dakar startet."

Bei den Motorradfahrern sicherte sich der junge Spanier Edgar Canet bei seinem Debüt den Prolog-Sieg. Der 20-Jährige absolvierte die 22 Kilometer auf seiner KTM in 11:31 Minuten und setzte sich vor seinem australischen Teamkollegen und Titelverteidiger Daniel Sanders (+0:03 Minuten) durch. Rang drei belegte der US-Amerikaner Ricky Brabec (Honda) mit fünf Sekunden Rückstand.

Bei der 48. Auflage der "Dakar", die schon seit 2008 nicht mehr in Afrika stattfindet, geht es bis zum 17. Januar rund 8000 Kilometer durch schwierige Landschaften. Nach dem Prolog werden auf 13 Etappen knapp 4900 Kilometer auf Zeit gefahren. Start und Ziel liegen im saudischen Küstenort Yanbu am Roten Meer.