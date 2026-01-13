Rallye Dakar: Goczal gewinnt vor seinem Onkel - Roma führt

Familienfest bei der Rallye Dakar: Der polnische Pilot Eryk Goczal hat den ersten Etappensieg seiner Karriere in der Ultimate-Kategorie eingefahren und sich dabei gegen seinen Onkel Michal durchgesetzt. Der 21-Jährige beendete den neunten Abschnitt über 410 Wertungskilometer von Wadi Ad-Dawasir in ein provisorisches Biwak in 3:46:42 Stunden, 7:45 Minuten vor Michal Goczal (beide Toyota).

Ex-Dakar-Sieger Nasser Al-Attiyah (Dacia) aus Katar verlor derweil nach seinem 17. Platz (+26:23 Minuten) die Führung im Gesamtklassement. Der spanische Ford-Fahrer Nani Roma fuhr auf Platz acht und schob sich mit einer Gesamtzeit von 36:44:01 Stunden knapp vor Landsmann und Markenkollege Carlos Sainz senior (+0:57) und Al-Attiyah (+1:10) an die Spitze. Der frühere DTM-Champion Mattias Ekström, der in den vergangenen Tagen den Rückstand immer weiter verkürzt hatte, fiel durch seinen 28. Platz auf Rang fünf zurück (+11:19).

Am Mittwoch steht für die Fahrer die zehnte der 13 Etappen auf dem Programm. Über 420 Wertungskilometer geht es auf der 48. Ausgabe der traditionsreichen Rallye aus dem provisorischen Biwak - einem temporärem Camp, das während Marathon-Etappen errichtet wird - nach Bisha.