Altersrekord im Schnee: Solberg gewinnt die "Monte"

Der Schwede Oliver Solberg hat als jüngster Fahrer der WRC-Ära die berühmte Rallye Monte Carlo gewonnen. Bei untypischen "Monte"-Bedingungen mit viel Eis und Schnee setzte sich der 24-Jährige im Werks-Toyota mit 51,8 Sekunden Vorsprung auf seinen Waliser Marken-Kollegen Elfyn Evans und den "Monte"-Rekordsieger Sébastien Ogier aus Frankreich (+1:10,4 Minuten) durch.

"Ich kann es im Moment noch nicht glauben. Das war die schwierigste Rallye, die ich je in meinem Leben bestritten habe", sagte Solberg, der seinen Vater übertraf: Petter Solberg war 2012 Dritter bei der Traditions-Rallye gewonnen. Für Solberg Junior war es der zweite Sieg in der Rallye-Weltmeisterschaft (WRC) nach dem Erfolg in Italien im Vorjahr.

Die erstmals 1911 ausgetragene "Monte" gehört seit 1973 (mit Unterbrechungen 1996 sowie von 2009 bis 2011) zum WRC-Programm. Ogier gewann die Rallye zehnmal er ging als Titelverteidiger an den Start. Erfolgreichster Deutscher bei der Rallye Monte Carlo ist Walter Röhrl, der viermal (1980, 1982-84) triumphierte.