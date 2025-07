Ganz der Papa: Gaststarter Solberg gewinnt Rallye Estland

Der Schwede Oliver Solberg hat bei der Rallye Estland als Gaststarter die gesamte Weltelite düpiert. Der Sohn des früheren Weltmeisters Petter Solberg behauptete am Sonntag seine Gesamtführung und feierte im Toyota seinen ersten Sieg in der WRC-Serie - fast 20 Jahre nach dem letzten Erfolg seines Vaters im Jahr 2005.

"Nach so vielen Jahren des Versuchens und Träumens haben wir es endlich geschafft", sagte der 23 Jahre alte Solberg: "Ich möchte mich einfach bei Toyota bedanken. Ich hatte noch nie in meinem Leben so viel Spaß."

Solberg und Beifahrer Elliott Edmondson waren erst wenige Wochen vor dem Start in das Hauptfeld gerückt, hatten nur zwei gemeinsame Testtage - und beeindruckten auf den Schotterpisten von Beginn an. Am Freitag gewann das Duo erstmals eine Wertungsprüfung und gab die Gesamtführung in der Folge nicht mehr ab.

Solberg lag im Ziel 25,2 Sekunden vor dem estnischen Lokalmatador Ott Tänak, Weltmeister von 2019. Dritter wurde ebenfalls im Hyundai der aktuelle Champion Thierry Neuville aus Belgien, der achtmalige Weltmeister Sébastien Ogier (Frankreich) war nicht am Start.

Solberg ist noch keine komplette WRC-Saison gefahren. Sein Debüt hatte er 2019 bei der Rallye Großbritannien in Wales gegeben. Damals war Solberg gegen seinen Vater angetreten. Petter Solberg holte 2003 in einem Subaru seine einzige WM-Krone.