Klarheit vor WRC-Saisonfinale: Ogier macht mit Toyota weiter

Rallye-Star Sébastien Ogier bleibt der World Rally Championship (WRC) ein weiteres Jahr erhalten. Der achtmalige Weltmeister geht 2026 in einem Teilzeit-Modell, beginnend mit Ogiers Lieblingsstrecke in Monte Carlo, für Toyota an den Start, wie das japanische Herstellerteam am Montag bekannt gab.

"Der Plan für das nächste Jahr wird derselbe sein wie in den letzten Saisons: an einem Teil des Programms teilzunehmen, um dem Team zu helfen, weiterhin Rallyes und Meisterschaften zu gewinnen", erklärte Ogier in der Pressemitteilung: "Mein Wunsch ist es, so lange wie möglich weiterzumachen, genauso viel Spaß zu haben und Siege einzufahren."

Sein abgespecktes WRC-Programm sieht vor, dass Ogier mindestens die Hälfte der WM-Rallyes bestreitet. Ursprünglich hatte der Franzose bereits in dieser Saison geplant, lediglich bei ausgewählten Rallyes anzutreten - gleichwohl performte der 41-Jährige derart überzeugend, dass er trotz drei ausgelassener Rennen nach seinem neunten WRC-Titel greift. Im Herzschlagfinale von Jeddah ist Teamkollege Elfyn Evans Ogiers Hauptkonkurrent. Zwar liegt der WM-führende Brite drei Punkte vor dem Franzosen, doch die Chancen der Rallye-Legende stehen gut: In den zehn Rennen, die Ogier diese Saison gefahren ist, landete er neunmal vor Evans.