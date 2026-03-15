Ohne Solberg, Evans und Ogier: Katsuta feiert ersten WRC-Sieg

Routinier Takamoto Katsuta hat das Pech der Favoriten bei der Rallye Kenia genutzt und seinen ersten Sieg in der WRC eingefahren. Der 32-Jährige im Toyota brachte am Sonntag seine Führung sicher ins Ziel, er gewann mit gut 27 Sekunden Vorsprung auf den Franzosen Adrien Fourmaux im Hyundai. Katsuta ist der erste Japaner seit 24 Jahren, der einen Lauf der Rallye-WM gewinnt: Im Herbst 1992 hatte Kenjiro Shinozuka in der Elfenbeinküste triumphiert.

"Ich weiß nicht, was ich sagen soll, wir hatten so viele Schwierigkeiten", sagte Katsuta über die vergangenen Jahre: "Das Team hat immer an mich geglaubt, wenn es nicht funktioniert hat." Die Rallye in Kenia markierte bereits seinen 94. Start in der WRC.

Möglich war der Sieg auch, weil am Samstag das komplette Führungstrio aufgeben musste. Oliver Solberg, der WM-Führende Elfyn Evans und Rekordweltmeister Sébastien Ogier (alle Toyota) schieden aufgrund unterschiedlicher Probleme aus. Im WM-Klassement führt Evans (66 Punkte) nach 3 von 14 Rallyes vor Solberg (58) und Katsuta (55).