Rallye: Evans triumphiert in Schweden

Der Brite Elfyn Evans hat mit einem Erfolg in Schweden die Führung in der Rallye-Weltmeisterschaft (WRC) übernommen. Der 37-jährige Waliser triumphierte nach 2020 und 2025 zum dritten Mal in dem skandinavischen Land. Zweiter wurde der Japaner Takamoto Katsuta vor Sami Pajari aus Finnland.

Alle drei sowie der viertplatzierte Schwede Oliver Solberg fahren für Toyota. "Es war ein sehr gutes Wochenende. Ein großes Dankeschön an das Team, das einen Vierfachsieg erzielt hat, das ist unglaublich", sagte Evans, der seinen insgesamt zwölften Sieg in der WRC bejubelte.

Nach seinem zweiten Platz zum Auftakt Ende Januar in Monte Carlo liegt Evans nun 13 Punkte vor Solberg in der Gesamtwertung. "In Schweden ist die Atmosphäre immer fantastisch, und diese Rallye ist aus vielen Gründen etwas ganz Besonderes", sagte er.