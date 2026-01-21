Angeschlagener Schmid nominiert: Team Deutschland komplett

Der angeschlagene Alexander Schmid und vier weitere alpine Skirennläufer komplettieren das Aufgebot des Deutschen Olympischen Sportbundes (DOSB) für die Winterspiele in Mailand und Cortina d'Ampezzo. Die Rekordzahl von 188 Athletinnen und Athleten (85 Frauen, 103 Männer) umfasst das Team D nun bei den Wettbewerben in Norditalien (6. bis 22. Februar). Vor vier Jahren in Peking gehörten 148 Sportlerinnen und Sportler zum deutschen Team, der vorherige Rekord datiert von 2006 in Turin (161).

Am Dienstag hatte der DOSB eine Pool-Nominierung bei den alpinen Ski-Männern vorgenommen, da die Bestätigung der Anzahl der Quotenplätze noch ausstand. Nun folgten die Namen: Schmid (Fischen), der sich zuletzt einen Haarriss im rechten Sprunggelenk zugezogen hatte, nach Angaben des Deutschen Skiverbandes (DSV) aber bis zu den Olympiarennen wieder fit sein soll, ist ebenso dabei wie Anton Grammel (Kressbronn), Fabian Gratz (Altenau), Simon Jocher (Garmisch) und Linus Straßer (München).