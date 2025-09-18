Coventry lobt Fortschritte beim Bau der Sportstätten

IOC-Präsidentin Kirsty Coventry hat die Fortschritte beim Bau der Anlagen für die Olympischen Winterspiele 2026 in Mailand und Cortina d'Ampezzo gelobt. Zuvor hatte die ehemalige Schwimmerin mehrere Sportstätten sowie das Olympische und Paralympischen Dorf in Mailand besucht. Das Dorf bringe sie dazu, "Wintersportlerin werden zu wollen", scherzte sie und fügte an, dass der Fortschritt und das schnelle Tempo bei den Baumaßnahmen "wirklich wunderbar" seien.

Das Olympische Dorf ist baulich fertiggestellt, aber die Wohnungen müssen noch eingerichtet werden. Der Bereich des Fitnessstudios ist zudem derzeit noch eine Betonfläche. In Val di Fiemme wurde die Modernisierung der Skisprunganlagen derweil abgeschlossen, die Skispringer und Nordischen Kombinierer absolvieren dort von Donnerstag bis Sonntag auf Matten ihre Testwettkämpfe.