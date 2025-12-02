Ibrahimovic trägt Olympia-Fackel - "wer sonst"?

Zlatan Ibrahimovic gehört zu den Fackelträgern für die Olympischen Winterspiele in Mailand und Cortina d'Ampezzo - und hat die Ehre auf seine Art kommentiert. "Wer sonst", schrieb der einstige schwedische Fußballstar zu der Nachricht, dass er zu den insgesamt 10.001 Personen gehört, die das Olympische Feuer in Richtung des legendären Stadions San Siro bringen. Dort findet am 6. Februar die Eröffnungsfeier der 25. Olympischen Winterspiele statt.

Ibrahimovic hat große Teile seiner Karriere in Mailand verbracht. Der Starstürmer spielte sowohl für Inter als auch für den Lokalrivalen AC Mailand. Für Milan ist der 44-Jährige mittlerweile als Berater tätig - und hat von seinem großen Selbstvertrauen nichts verloren.