Kondom-Knappheit bei Olympia: Athleten hoffen auf Nachschub

Im Olympischen Dorf in Cortina sind die Gratis-Kondome bereits vergriffen. Das berichtete die italienische Zeitung La Stampa unter Berufung auf einen anonymen Athleten. "Die Vorräte waren in nur drei Tagen weg", klagte der Sportler. Ob die Bewohner des Olympischen Dorfs mit Nachschub rechnen dürfen, ist offen. "Sie haben uns zwar versprochen, dass noch mehr kommen werden. Aber wer weiß wann", sagte der Unbekannte.

Im Dorf Fiames bei Cortina d'Ampezzo standen den Athletinnen und Athleten etwa 10000 Präservative zur Verfügung – deutlich weniger als bei den Sommerspielen 2024 in Paris, wo etwa 300000 verteilt worden waren, bei allerdings deutlich mehr Teilnehmern.

Auch im Olympischen Dorf in Mailand lagen Kondome aus, dort allerdings bei strengen Besuchsregeln. Laut dem Bericht sei besonders ein Ruheraum mit gedämpftem Licht und Sichtschutz bei den Athletinnen und Athleten beliebt.