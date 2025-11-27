Olympia: Erste neutrale Athleten stehen fest

Drei Eiskunstläufer aus Russland beziehungsweise Belarus sind als neutrale Athleten zu den Olympischen Winterspielen 2026 zugelassen worden. Dies gab das Internationale Olympische Komitee (IOC) am Donnerstag bekannt. Es sind die ersten sogenannten Neutralen Einzelathleten (AIN) für die Spiele in Mailand und Cortina d'Ampezzo. Es handelt sich um die Russen Pjotr Gumennik (23) und Adelija Petrossjan (18) sowie die Belarussin Wiktorija Safonowa (22).

Alle drei hatten sich zunächst über die Qualifikation der Internationalen Eislaufunion (ISU) für die Spiele vom 6. bis 22. Februar in Norditalien durchgesetzt und anschließend die Überprüfung durch ein IOC-Gremium bestanden. Die Russin Kamila Walijewa, die 2022 in Peking wegen eines positiven Dopingbefundes für Negativschlagzeilen gesorgt hatte, sitzt noch ihre vierjährige Sperre ab.

Das IOC hat dieselben Auflagen erlassen wie schon 2024 in Paris: Die Athleten dürfen nur als Einzelstarter antreten, keinerlei Verbindungen zu Armee oder Sicherheitsdiensten haben und die russische Invasion in der Ukraine nicht öffentlich unterstützt haben.

"Die erste Liste wird aktualisiert, sobald der Ausschuss weitere Entscheidungen trifft", teilte das IOC mit. Wie viele hinzukommen, ist noch offen - der Ski-Weltverband FIS und der Biathlon-Weltverband IBU etwa halten an ihrem Ausschluss fest. Ende Oktober hatte der Internationale Sportgerichtshof CAS die Sperre für russische Rodler als unverhältnismäßig eingestuft und damit eine Debatte ausgelöst. Ein russischer Einspruch gegen die FIS-Entscheidung wird bis zum 10. Dezember erwartet.

In Paris 2024 waren 15 Aktive aus Russland und 17 aus Belarus als Neutrale am Start. Bei den Spielen 2022 in Peking, die kurz vor dem Einmarsch in die Ukraine endeten, gewann die Delegation des Russischen Olympischen Komitees – der aufgrund von Dopingverfehlungen damals Hymne und Flagge entzogen waren – 32 Medaillen.