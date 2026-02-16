Olympia: Eurosport verzeichnet "starkes Wachstum"

Mehr Zuschauer im TV, mehr Nutzer im Netz: Eurosport kann sich zur Halbzeit der Olympischen Winterspiele in Italien über ein "starkes Wachstum" freuen. Schon nach drei Wettkampf-Tagen habe sich die "Anzahl der gestreamten Stunden" im Vergleich zum gesamten Zeitraum der vergangenen Winterspiele in Peking 2022 mehr als verdoppelt, hieß es in einer Stellungnahme auf Anfrage des SID.

Auch vor den Fernsehgeräten sind mehr Olympia-Fans dabei: In Deutschland sei die "Sehdauer der linearen Nutzung von Eurosport" im Vergleich um 50 Prozent gestiegen.

Im Gegensatz zu den öffentlich-rechtlichen Sendern ARD und ZDF verfügt Eurosport bei Olympia über ein zentrales Studio, dieses sei "Dreh- und Angelpunkt" der Berichterstattung. "Von hier aus erzählen wir Olympia direkt aus dem Herzen des Wintersports, mit Blick auf die Wettkampfstätten und ganz nah an den Protagonisten", sagte Jochen Gundel, Sportchef für Deutschland beim Eurosport-Mutterkonzern Warner Bros. Discovery.