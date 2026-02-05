- Anzeige -
Medaillenspiegel Olympia 2026 aktuell: Live-Stand am 16. Februar - Winterspiele in Mailand/Cortina

  • Aktualisiert: 16.02.2026
  • 09:07 Uhr
  • ran.de
Medaillen für Olympia vorgestellt
Medaillen für Olympia vorgestellt© AFP/SID/ANDREA PATTARO

Die Olympischen Winterspiele 2026 in Mailand und Cortina laufen. So sieht der aktuelle Medaillenspiegel aus - wo steht Deutschland?

Die Olympischen Winterspiele 2026 in Mailand und Cortina d’Ampezzo laufen! Vom 6. bis 22. Februar kämpfen ca. 2.900 Athletinnen und Athleten aus über 90 Nationen um 116 Gold, Silber- und Bronzemedaillen in acht Sportarten.

Deutschland, USA, Norwegen, Italien und viele weitere Teams liefern sich packende Duelle – jede Entscheidung kann den Medaillenspiegel noch umkrempeln.

Olympia 2026: Der aktuelle Medaillenspiegel

Hier sehen Sie den aktuellen Medaillenspiegel Olympia 2026 – automatisch und live aktualisiert. Sortiert nach Gold, dann Silber und Bronze: Wie viele Medaillen hat Team D bereits geholt? Wo steht Deutschland im Vergleich zu den Top-Nationen?

#LandGoldSilberBronzeGesamt
1NorwegenNORNorwegen127726
2ItalienITAItalien841022
3USAUSAUSA58417
4NiederlandeNEDNiederlande55111
SchwedenSWESchweden55111
6FrankreichFRAFrankreich47415
7DeutschlandGERDeutschland46515
8ÖsterreichAUTÖsterreich46313
9SchweizSUISchweiz4239
10JapanJPNJapan35917
11AustralienAUSAustralien3115
12GroßbritannienGBRGroßbritannien3003
13TschechienCZETschechien2204
14SlowenienSLOSlowenien2114
15KanadaCANKanada1359
16SüdkoreaKORSüdkorea1225
17BrasilienBRABrasilien1001
KasachstanKAZKasachstan1001
19ChinaCHNChina0224
20PolenPOLPolen0213
21LettlandLATLettland0112
NeuseelandNZLNeuseeland0112
23FinnlandFINFinnland0033
24BulgarienBULBulgarien0022
25BelgienBELBelgien0011
26AlbanienALBAlbanien0000
AndorraANDAndorra0000
ArgentinienARGArgentinien0000
ArmenienARMArmenien0000
AserbaidschanAZEAserbaidschan0000
BeninBENBenin0000
BolivienBOLBolivien0000
Bosnien-HerzegowinaBIHBosnien-Herzegowina0000
ChileCHIChile0000
DänemarkDENDänemark0000
EcuadorECUEcuador0000
EritreaERIEritrea0000
EstlandESTEstland0000
GeorgienGEOGeorgien0000
GriechenlandGREGriechenland0000
GrönlandGRLGrönland0000
Guinea-BissauGNBGuinea-Bissau0000
HaitiHAIHaiti0000
HongkongHKGHongkong0000
IndienINDIndien0000
IranIRNIran0000
IrlandIRLIrland0000
IslandISLIsland0000
IsraelISRIsrael0000
JamaikaJAMJamaika0000
KeniaKENKenia0000
KirgisistanKGZKirgisistan0000
KolumbienCOLKolumbien0000
KosovoKOSKosovo0000
KroatienCROKroatien0000
LibanonLIBLibanon0000
LiechtensteinLIELiechtenstein0000
LitauenLTULitauen0000
LuxemburgLUXLuxemburg0000
MadagaskarMADMadagaskar0000
MalaysiaMASMalaysia0000
MaltaMLTMalta0000
MarokkoMARMarokko0000
MexikoMEXMexiko0000
MoldauMDAMoldau0000
MonacoMONMonaco0000
MongoleiMGLMongolei0000
MontenegroMNEMontenegro0000
NigeriaNGANigeria0000
NordmazedonienMKDNordmazedonien0000
PakistanPAKPakistan0000
PhilippinenPHIPhilippinen0000
PortugalPORPortugal0000
Puerto RicoPURPuerto Rico0000
RumänienROURumänien0000
San MarinoSMRSan Marino0000
Saudi-ArabienKSASaudi-Arabien0000
SerbienSRBSerbien0000
SingapurSGPSingapur0000
SlowakeiSVKSlowakei0000
SpanienESPSpanien0000
SüdafrikaRSASüdafrika0000
TaiwanTPETaiwan0000
ThailandTHAThailand0000
TogoTOGTogo0000
Trinidad & TobagoTTOTrinidad & Tobago0000
TürkeiTURTürkei0000
UkraineUKRUkraine0000
UngarnHUNUngarn0000
UruguayURUUruguay0000
UsbekistanUZBUsbekistan0000
VA EmirateUAEVA Emirate0000
VenezuelaVENVenezuela0000
ZypernCYPZypern0000

Olympische Winterspiele live und kostenlos auf Joyn streamen

Viele der Top-Wettkämpfe könnt ihr auf  Joyn im Eurosport-Livestream kostenlos verfolgen – ein großer Vorteil, denn Eurosport-Livestreams sind sonst kostenpflichtig.

Einfach Joyn öffnen und mitfiebern, egal ob Biathlon, Skispringen, Eishockey oder Ski Alpin.

imago images 1072710772

Olympia 2026 live und kostenlos auf Joyn streamen

Hier im kostenfreien Eurosport-Stream auf Joyn

ARD und ZDF zeigen zudem ausgewählte Highlights und Medaillenentscheidungen im Free-TV - beide Sender sind ebenfalls kostenlos auf Joyn streambar.

Alle weiteren Infos zu Zeitplan, deutschen Medaillenchancen, Stars und Ergebnissen findet ihr auf unserer großen Olympia-2026-Seite auf ran.de. Bleibt dran – die Spiele werden spannend!

Auch interessant: Olympia 2026: Alle Wettbewerbe im Liveticker Und: Olympia 2026: Die Monatsgehälter der deutschen Sportstars

Eishockey bei Olympia 2026 live: Turnier der Männer im Free-TV und Joyn-Stream - DEB-Team kämpft um Viertelfinal-Ticket

  • 16.02.2026
  • 09:22 Uhr
Olympia 2026: Das sind die deutschen Medaillen-Gewinner

  • 16.02.2026
  • 09:09 Uhr
Olympia 2026: Kommentatoren, Moderatoren und Experten im deutschen Free-TV und Livestream

  • 16.02.2026
  • 09:06 Uhr
Skispringen heute live: Super Team Großschanze - Übertragungen im Free-TV und Joyn-Stream

  • 16.02.2026
  • 09:06 Uhr
Olympia 2026 - Ski Alpin heute live: Slalom der Männer im Free-TV und im Joyn-Livestream

  • 16.02.2026
  • 09:05 Uhr
Olympia 2026 - Biathlon in Antholz live: Staffel der Männer im Free-TV und Joyn-Livestream

  • 16.02.2026
  • 09:04 Uhr
Olympia 2026: Termine, Austragungsorte, Sportarten, Tickets und TV-Übertragung im Überblick

  • 16.02.2026
  • 09:04 Uhr
Bitteres Olympia-Aus: Fahnenträgerin plant ihre Zukunft

  • 16.02.2026
  • 07:18 Uhr
Wieder Schießstand-Drama: Preuß sucht Antworten

  • 16.02.2026
  • 06:59 Uhr
Olympia LIVE: Hase/Volodin greifen nach Eiskunstlauf-Gold

  • 16.02.2026
  • 06:08 Uhr