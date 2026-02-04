Olympia: Italien wehrt russische Cyber-Attacke ab

Italien hat zwei Tage vor Beginn der Olympischen Winterspiele in Mailand und Cortina d'Ampezzo eine Reihe russischer Cyberangriffe auch auf die Sportgroßveranstaltung abgewehrt. Das teilte der italienische Außenminister Antonio Tajani am Dienstag laut italienischen Medienberichten mit.

"Wir haben eine Reihe von Cyberangriffen auf Büros des Außenministeriums, beginnend in Washington, und auch auf einige Standorte der Olympischen Winterspiele, darunter Hotels in Cortina, vereitelt", sagte Tajani während einer Reise nach Washington und fügte hinzu, dass die Angriffe "russischen Ursprungs" gewesen seien.

Das Thema Sicherheit wird bei Olympia traditionell groß geschrieben. Im Vorfeld der Spiele 2026 hatte es auch wegen eines möglichen Einsatzes der US-Einwanderungsbehörde ICE vor Ort heftige Diskussionen gegeben.

Bei den Sommerspielen von Paris 2024 wurden der französischen Sicherheitsbehörde ANSSI 141 Cybersicherheitsvorfälle im Zusammenhang mit den Spielen gemeldet. Keiner dieser Vorfälle beeinträchtigte den reibungslosen Ablauf der Veranstaltung. Die Winterspiele 2018 in Pyeongchang/Südkorea waren während der Eröffnungsfeier attackiert worden. Spekulationen über eine russische Urheberschaft wollten die Organisatoren damals nicht kommentieren, die Quelle sei allerdings bekannt, hieß es.

Später klagte das amerikanische Justizministerium sechs Mitglieder des russischen Militärgeheimdienstes an, für den Angriff verantwortlich gewesen zu sein. Als Motiv wurden die vom IOC als Reaktion auf das russische Staatsdoping verhängten Sanktionen genannt. Laut dem britischem Außenministerium hatte Russland auch die Sommerspiele in Tokio 2021 im Visier.

Russland ist als Nation wegen des Angriffskrieges in der Ukraine von Olympia ausgeschlossen. Allerdings dürfen 13 russische und 7 belarussische Athletinnen und Athleten als neutrale Sportlerinnen und Sportler in Norditalien antreten. Dieser Tage diskutiert der Weltsport, darunter auch der Fußball-Weltverband FIFA, Russland wieder die Tür zu öffnen.