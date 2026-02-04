Olympia 2026 live auf joyn
Olympia 2026 heute live: Alle Wettbewerbe am 4. Februar - Curling eröffnet die Winterspiele
- Aktualisiert: 04.02.2026
- 16:15 Uhr
Die Olympischen Winterspiele 2026 liefern nahezu rund um die Uhr Live-Sport. Diese Wettbewerbe finden heute, den 4. Februar 2026, statt.
Endlich geht es mit Olympia 2026 los, Sport-Fans können sich auf jede Menge Wettbewerbe und Medaillen-Entscheidungen freuen.
Welche Sportarten heute zu welcher Uhrzeit stattfinden, ob es um Medaillen geht und wie man die Olympischen Spiele live verfolgen kann, erfahrt Ihr hier.
Die Olympischen Winterspiele starten bereits zwei Tage vor der Eröffnungsfeier am Freitag, 6. Februar, mit den ersten Wettbewerben.
So eröffnen die Curling-Wettkämpfe schon am Mittwoch, 4. Februar, das Wintersport-Highlight in Italien.
Am Donnerstag , 5. Februar, folgen neben weiteren Curling-Partien die ersten Duelle im Olympischen Eishockey-Turnier der Frauen.
Am Freitag, 6. Februar, beginnen vor der Eröffnungsfeier außerdem noch die Kurzprogramme im Eiskunstlauf.
Olympia heute live - Die Wettbewerbe am 7. Februar 2026
10:05 Uhr: Curling Mixed Doubles - Großbritannien vs. Kanada
10:05 Uhr: Curling MIxed Doubles - Schweiz vs. Schweden
10:30 Uhr: Ski Freestyle - Freesky Slopestyle Frauen Qualifikation
11:30 Uhr: Ski Alpin - Frauen Abfahrt 3. Training
11:30 Uhr: Ski Alpin - Abfahrt Männer Medaillen-Entscheidung
12:10 Uhr: Eishockey Frauen - Deutschland vs. Japan
13:00 Uhr: Skilanglauf - 10km + 10km Skiathlon Frauen Medaillen-Entscheidung
13:30 Uhr: Rennrodeln - Einsitzer Frauen Training
14:00 Uhr: Ski Freestyle - Freeski Slopestyle Männer Qualifikation
14:35 Uhr: Curling Mixed Doubles - Estland vs. Norwegen
14:35 Uhr: Curling Mixed Doubles - Tschechien vs. Südkorea
14:35 Uhr: Curling Mixed Doubles - Schweden vs. Italien
14:35 Uhr: Curling Mixed Doubles - Großbritannien vs. USA
16:00 Uhr: Eisschnelllauf - 3000m Frauen Medaillen-Entscheidung
16:40 Uhr: Eishockey Frauen - USA vs. Finnland
17:00 Uhr: Rennrodeln - Einsitzer Männer Lauf 1
17:45 Uhr: Skispringen - Normalschanze Einzel Frauen Proberunde
18:32 Uhr: Rennrodeln - Einsitzer Männer Lauf 2
18:45 Uhr: Skispringen - Normalschanze Einzel Frauen 1. Runde
19:05 Uhr: Curling Mixed Doubles - Südkorea vs. USA
19:05 Uhr: Curling Mixed Doubles - Kanada vs. Estland
19:05 Uhr: Curling Mixed Doubles - Tschechien vs. Schweiz
19:05 Uhr: Curling Mixed Doubles - Norwegen vs. Italien
19:30 Uhr: Snowboard - Big Air Männer Finale Medaillen-Entscheidung
19:45 Uhr: Eiskunstlauf - Teamwettbewerb Einzellauf Männer
19:57 Uhr: Skispringen - Normalschanze Einzel Frauen Medaillen-Entscheidung
21:10 Uhr: Eishockey Frauen - Schweiz vs. Kanada
22:05 Uhr: Eiskunstlauf - Teamwettbewerb Eistanz
Externer Inhalt
Olympia 2026: Wo laufen die Olympischen Winterspiele im TV und Livestream?
In Deutschland zeigen ARD und ZDF die Olympischen Winterspiele 2026 im Free-TV mit vielen Live-Übertragungen, vor allem bei Medaillenentscheidungen und Wettbewerben mit deutscher Beteiligung, zusätzlich gibt es mehrere parallele Livestreams in den Mediatheken.
- Olympia 2026 live und kostenlos auf Joyn im ARD-Stream
- Olympia 2026 live und kostenlos auf Joyn im ZDF-Stream
- Olympia 2026 live und kostenlos auf Joyn im Eurosport-Stream
Wer wirklich alles sehen will, braucht das Angebot von Warner Bros. Discovery, dort laufen alle Wettbewerbe komplett live per Streaming über discovery+ und Max.
Eurosport ergänzt die Berichterstattung im TV mit vielen Stunden Olympia-Programm, die Vollabdeckung liegt aber bei den WBD-Streams.