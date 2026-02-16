Olympia: ZDF erlebt "tollen Zuspruch"

Mehr als drei Millionen Zuschauer im Schnitt und rund 25 Prozent Marktanteil - das ZDF freut sich zur Olympia-Halbzeit über einen "tollen Zuspruch" bei den Übertragungen aus Italien. "Die erste Olympia-Woche kam bei unserem Publikum bestens an", sagte ZDF-Sportchef Yorck Polus auf SID-Anfrage, die Wintersport-Fans können bis zum Ende der Wettkämpfe am kommenden Wochenende "weiterhin mit einem abwechslungsreichen Programm" rechnen.

Für die bislang höchste Einschaltquote im ZDF sorgte der Goldlauf von Rodel-Olympiasieger Max Langenhan mit 6,56 Millionen Zuschauern, knapp dahinter landeten die Übertragungen der Biathlon Mixed-Staffel sowie der Entscheidung der Skispringerinnen von der Großschanze (jeweils 6,53 Millionen).

Zufrieden zeigte sich das ZDF auch mit der Umsetzung der aufgrund der Bedingungen komplizierten Planung. "Die produktionellen Herausforderungen" mit den teils großen Entfernungen zwischen den Wettkampfstätten seien "bisher bestens gemeistert" worden, sagte Polus: "Unser Remote-Konzept mit dem Olympia-Studio und der gesamten Produktionstechnik in Mainz ist bisher voll aufgegangen."