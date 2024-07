Olympia 2024 - News zum Team Deutschland: Basketballer bei Eröffnungsfeier nicht dabei?

Anzeige Bei den Olympischen Spielen 2024 in Paris kämpfen zahlreiche deutsche Sportstars um Medaillen. ran zeigt alle Entwicklungen rund um das Team Deutschland im Ticker. Vom 26. Juli bis 11. August 2024 finden die Olympischen Spiele in der französischen Hauptstadt Paris statt. Rund um die Sommerspiele in Paris gibt es im Ticker von ran die wichtigsten News und Informationen zu den deutschen Olympioniken.

Anzeige

Anzeige

+++ 23. Juli, 10:50 Uhr: Basketballer bei Eröffnungsfeier nicht dabei? +++ Eröffnungsfeier oder optimale Vorbereitung? Die deutschen Basketball-Weltmeister befinden sich vor den Olympischen Spielen in einer Zwickmühle. Da die Nationalmannschaft bereits am kommenden Samstag um 13:30 Uhr ihr Auftaktspiel gegen Japan in Lille bestreitet, steht möglicherweise die Teilnahme an der großen Feier am Abend zuvor auf der Seine in Paris in Frage. "Wir sehen das alle sehr ähnlich: Die Feier gehört zum Besonderen der Olympischen Spiele, und wir wollen eigentlich alles mitnehmen. Aber das Spiel ist eben schon früh am nächsten Tag. Wir müssen uns jetzt entscheiden, müssen das noch ausdiskutieren", sagte Franz Wagner nach dem 88:92 gegen die USA bei ran. Nationalmannschaftskapitän Dennis Schröder ist vom Deutschen Olympischen Sportbund (DOSB) als möglicher Fahnenträger nominiert und wäre im Fall seiner Wahl zwangsläufig bei der Eröffnungsfeier vor Ort. Jene beginnt am Freitag um 19:30 Uhr und wird voraussichtlich mehr als drei Stunden dauern. Rund 220 Kilometer sind es von Paris nach Lille, mit dem Auto lässt sich die Strecke in rund zweieinhalb Stunden zurücklegen.

+++ 20. Juli, 11:00 Uhr: Minge für Oberdorf nachnominiert +++ Janina Minge vom VfL Wolfsburg ersetzt die schwer am Knie verletzte Lena Oberdorf im Kader der DFB-Frauen bei den Olympischen Spielen in Paris. Das gab der Deutsche Fußball-Bund am Samstag, einen Tag vor dem Abflug der Mannschaft zum Spielort Marseille, bekannt. Oberdorf (22) hatte im letzten Test gegen Österreich eine Kreuz- und Innenbandverletzung im rechten Knie erlitten und wird auch ihrem neuen Klub Bayern München monatelang fehlen. Minge rückt von der Liste der Ersatzathletinnen in den 18er Kader von Bundestrainer Horst Hrubesch auf. Die 25-Jährige hatte in der EM-Qualifikation gegen Österreich (4:0) gemeinsam mit Oberdorf die Mittelfeldzentrale der deutschen Mannschaft gebildet. Zum Kreis der vier Ersatzathletinnen gehört nun Pia-Sophie Wolter (26) von Eintracht Frankfurt. Am Sonntag fliegt die DFB-Auswahl von Frankfurt nach Marseille, wo am 25. Juli (19:00 Uhr), einen Tag vor der Eröffnungsfeier in Paris, das erste Gruppenspiel gegen den WM-Vierten Australien ansteht. Am 28. Juli (21:00 Uhr) geht es ebenfalls in Marseille gegen Rekordolympiasieger USA weiter, der Gruppenabschluss findet am 31. Juli (19:00 Uhr) in Saint-Etienne statt.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

+++ 19. Juli, 21:34 Uhr: Chaos am BER - Wasserspringer stecken fest +++ Aufgrund technischer Störungen am Freitag am Flughafen BER Berlin Schönefeld verzögerte sich der Abflug einiger deutscher Olympia-Teilnehmer. Bis 10 Uhr morgens war der Flugbetrieb eingestellt. Daher steckten unter anderem die deutschen Wasserspringer Timo Barthel und Jaden Eikermann erst einmal fest. "Wir sind völlig unerwartet hier her und haben gehofft, dass alles pünktlich ist. Jetzt stehen wir halt auch hier", sagte Barthel im "ZDF-Morgenmagazin". "Natürlich ist das eine kleine Stresssituation. Davon lassen wir uns aber nicht beeinflussen", ergänzte Barthes Synchronpartner Eikermann. Schon am Samstag soll dann in Paris das Training für die Olympia-Wettkämpfe beginnen und das Duo Barthel/EIkermann hegt durchaus Medaillenhoffnungen. Bei der EM in Rom gewannen sie zuletzt nämlich Bronze.

Basketball: Diese Schuhe tragen die Stars im Team USA Diese Schuhe tragen die Basketball-Stars der USA

In der Olympia-Vorbereitung trifft Deutschlands Basketball-Nationalmannschaft auf die USA ran zeigt, welche Schuhe die US-Stars tragen. In der Olympia-Vorbereitung trifft Deutschlands Basketball-Nationalmannschaft auf die USA (Mo, 22. Juli, ab 20:15 Uhr live auf ProSieben, Joyn, ran.de und in der ran-App) zeigt, welche Schuhe die US-Stars tragen. © 2024 Getty Images LeBron James

Modell: Nike LeBron 21 © 2024 Getty Images Stephen Curry

Modell: UA Curry 12 © 2024 Getty Images Anthony Edwards

Modell: Adidas AE1 Low © 2024 Getty Images Devin Booker

Modell: Nike Book 1 © 2024 Getty Images Kevin Durant

Modell: Nike KD17 © IMAGO/twitter@nicekicks Kawhi Leonard

Modell: New Balance Kawhi IV © Getty Images/twitter@nicekicks Joel Embiid

Modell: Skechers SKX Float © Getty Images/twitter@nicekicks Tyrese Haliburton

Modell: Nike Kobe 4 Protro © IMAGO/USA TODAY Network Jrue Holiday

Modell: Nike Sabrina 2 © 2024 Getty Images Jayson Tatum

Modell: Jordan Tatum 2 © 2024 Getty Images Anthony Davis

Modell: Nike LeBron 21 © 2024 Getty Images Bam Adebayo

Air Jordan 39 © IMAGO/USA TODAY Network

Anzeige

Anzeige +++ 19. Juli, 21:15 Uhr: Deutsche Handballerinnen schlagen Ungarn im Olympia-Test +++ Deutschlands Handballerinnen haben sechs Tage vor dem Start ihres Olympia-Abenteuers starke Nerven bewiesen und das erhoffte Erfolgserlebnis gefeiert. Das verbesserte Team von Bundestrainer Markus Gaugisch bezwang Ungarn am Freitag im vorletzten Härtetest vor der Rückkehr auf die olympische Bühne 30:29 (15:11), obwohl es in der Schlussphase einen zwischenzeitlichen Sechs-Tore-Rückstand verspielt hatte. Kapitänin Emily Bölk, Julia Maidhof, Xenia Smits und Antje Döll (alle 4 Tore) erzielten in Stuttgart die meisten Tore für die Auswahl des Deutschen Handballbundes (DHB).