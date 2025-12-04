Olympisches Feuer an Mailand und Cortina übergeben

Das Olympische Feuer ist am Donnerstag in Athen offiziell an die Organisatoren der Winterspiele 2026 in Mailand und Cortina d'Ampezzo übergeben worden. Damit beginnt ein zweimonatiger Fackellauf durch Italien, bevor die Spiele am 6. Februar eröffnet werden. Die Zeremonie fand im Panathinaiko-Stadion statt, wo 1896 die ersten modernen Spiele ausgetragen worden waren.

"Der heutige Tag markiert einen magischen Moment für uns alle", sagte Giovanni Malagò, Präsident des Organisationskomitees, bei der Übergabe. Wegen einer Sturmwarnung musste die Veranstaltung verkürzt werden, der geplante Besuch von Tausenden Schulkindern fiel aus. Bereits am 26. November hatte schlechtes Wetter in Olympia, dem Geburtsort der Spiele, für Änderungen gesorgt: Dort wurde das Feuer mit einer Ersatzflamme entzündet.

Nach einem neuntägigen Lauf durch Griechenland war das Feuer zuletzt auf der Akropolis in Athen aufbewahrt worden. Nun führt die Route über Rom und weitere italienische Städte. Insgesamt soll die Fackel 63 Tage lang unterwegs sein und rund 12.000 Kilometer zurücklegen.

Die Winterspiele dauern bis zum 22. Februar, die Paralympics folgen vom 6. bis 15. März.