Olympisches Feuer wird im Museum entzündet

Das Olympische Feuer für die Winterspiele 2026 in Mailand und Cortina d'Ampezzo kann nicht wie vorgesehen in den Ruinen des Hera-Tempels im antiken Olympia entzündet werden. Wie das Nationale Olympische Komitee von Griechenland (HOC) mitteilte, wird die Zeremonie am Mittwoch aufgrund der erwarteten widrigen Wetterbedingungen auf der griechischen Halbinsel Peloponnes im Archäologischen Museum von Olympia stattfinden. Traditionell wird das Feuer während der Zeremonie unter freiem Himmel mithilfe von Sonnenstrahlen und eines Parabolspiegels entzündet.

"Diese Änderung war aus Sicherheitsgründen und zur Gewährleistung der Gültigkeit der Zeremonie notwendig", teilte das HOC mit. Aufgrund der "sehr begrenzten Kapazität des Museums" sei eine Teilnahme der Öffentlichkeit nun nicht mehr möglich.

Nach der Entzündung der Flamme beginnt der Fackellauf. Eröffnet werden die Winterspiele in Norditalien am 6. Februar.