Russlands Eishockeyidol Alexander Owetschkin hat sich dafür ausgesprochen, dass sein Heimatland wieder auf der Weltbühne des Sports zugelassen wird. Der Rekordtorschütze der nordamerikanischen Profiliga NHL, der bei den Washington Capitals sein Geld verdient, sagte der Nachrichtenagentur AFP: "Ich hoffe, dass wir in naher Zukunft wieder teilnehmen dürfen, dass die Jungs bei Olympia und Weltmeisterschaften antreten können, um ihr Land zu vertreten."

Owetschkin, der am Samstag beim Besuch einer Eishalle in einem Moskauer Vorort von Hunderten Menschen gefeiert wurde, ist eine ambivalente Figur: Er verdient jährlich Millionen in Nordamerika, seine Tätigkeit in der NHL ist unberührt gewesen von den Sanktionen gegen russische Sportler, mit denen viele Landsleute nach dem Beginn des russischen Angriffs auf die Ukraine 2022 belegt wurden. Zugleich gilt Owetschkin als äußerst regimetreu, bei Instagram zeigt er sich in seinem Profilbild seit Jahren an der Seite von Staatspräsident Wladimir Putin.

Russische Mannschaften sind seit mehr als drei Jahren vom Weltsport ausgeschlossen, in gewissen Sportarten und unter bestimmten Voraussetzungen dürfen aber Russen als neutrale individuelle Athleten an den Start gehen.

Am Freitag erst war Russlands Sportminister Michail Degtyarew noch einige Schritte weiter gegangen als Owetschkin. "Früher oder später werden wir alle Beziehungen wiederherstellen und den Weg für die Olympischen Spiele ebnen. Ich bin sicher, dass wir uns sowohl um die Winter- als auch um die Sommerspiele bewerben werden", sagte der Politiker der staatlichen Nachrichtenagentur Tass.