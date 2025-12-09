Padel bei Olympia? Trendsport wächst auch in Deutschland

Padel bei Olympischen Spielen? In der Szene der Trendsportart lebt die Hoffnung auf eine Zukunft im Zeichen der Ringe. "In Spanien ist Padel hinter Fußball bereits der zweitbeliebteste Sport", sagte die Weltranglistensechste Beatriz Gonzalez Fernandez aus Spanien, die beim Premier Padel Finale in Barcelona ab Donnerstag (Red Bull TV) um den Titel kämpft: "Wenn die Entwicklung in den anderen Ländern weiter so voranschreitet wie bisher, dann bin ich mir sicher, dass Padel bald olympisch sein wird."

Auch in Deutschland steigt die Beliebtheit der Sportart, bis zu einem Level wie in Spanien ist es aber noch weit. Vor Victoria Kurz, der besten Deutschen auf Rang 83 in der Weltrangliste, liegen derzeit mehr als 60 Spielerinnen aus Spanien. "Beide Länder aktuell zu vergleichen, ist schwer, aber wir sind hier in Deutschland auf einem guten Weg, erleben gerade ein Padel-Boom", sagte Kurz: "Und es kommen immer mehr Jugendliche dazu. Da tut sich gerade sehr viel."

Die 25 Jahre alte Karlsruherin plant selbst schon voraus und will in einigen Jahren eine eigene Padel-Akademie aufbauen. "Ziel muss es hier in Deutschland sein, dass man, egal wo man wohnt, nicht länger als 20 Minuten braucht, um auf einem Platz zu stehen", sagte Kurz. Aktuell sei dies nur schwer möglich angesichts der Anzahl der Plätze in einem hohen dreistelligen Bereich. In Spanien gibt es dagegen rund 20.000 Plätze.