US-Vizepräsident Vance in Mailand eingetroffen

US-Vizepräsident JD Vance ist als einer der ersten prominenten Staatsgäste in Mailand eingetroffen. Der Stellvertreter von Donald Trump, in dessen Entourage sich beim Besuch der Olympischen Winterspiele auch Beamte der umstrittenen US-Einwanderungsbehörde ICE befinden, landete am Donnerstagvormittag mit einer Regierungsmaschine auf dem Mailänder Flughafen Malpensa. Neben seiner Ehefrau Usha und seinen drei Kindern ging mit ihm auch US-Außenminister Marco Rubio von Bord.

Vance (41) posierte in der Ankunftshalle des Flughafens mit Mitgliedern der US-Olympiadelegation und rief zur unpolitischen Unterstützung des Team USA auf: "Das ganze Land, Demokraten, Republikaner, Unabhängige – wir alle drücken euch die Daumen und feuern euch an. Dies ist eines der wenigen Dinge, die das ganze Land vereinen."

Der Republikaner fügte hinzu: "Ich hoffe, ihr gewinnt so viele Medaillen wie möglich." Seine Frau sei zwar "kein großer Sportfan", aber "alle zwei Jahre zwingt sie uns, die Olympischen Spiele wie besessen zu verfolgen".

Medienberichten zufolge wird Vance am Donnerstagnachmittag das Vorrundenspiel des US-amerikanischen Frauen-Eishockeyteams gegen Tschechien in der Milano Rho Ice Hockey Arena verfolgen. Am Abend soll er in der Metropole der Lombardei an einem Begrüßungsdinner für rund 30 Staats- und Regierungschefs sowie mit Kirsty Coventry, der Präsidentin des Internationalen Olympischen Komitees, teilnehmen. Bestätigt ist seit Längerem seine Teilnahme und die Rubios an der Eröffnungsfeier am Freitagabend (20.00 Uhr, ARD und Eurosport/HBO Max) im Stadion von San Siro.

Olympia 2026: Curler schimpfen über olympisches Eis - "beschissen"