Bei Olympia laufen bereits die Curling-Wettbewerbe. Das Eis in der Halle kann die Profis dabei so gar nicht überzeugen.

Eis für Curling-Wettbewerbe herzustellen, ist eine Wissenschaft für sich. Im Olympia-Ort Cortina d'Ampezzo ist das offenbar nicht ganz so gut geglückt. Zumindest legt das die Reaktion des norwegischen Curlers Magnus Nedregotten nahe.

"Das ist so verdammt langsam. Verdammt, was für ein beschissenes Eis!", schimpfte der 35-Jährige im ersten End des Spiels gegen die USA (6:8) im Rahmen des Mixed-Wettbewerbs, den er an der Seite seiner Ehefrau Kristin Skaslien (40) bestreitet.

Danach wurde er im norwegischen Rundfunk auf seinen Ausbruch angesprochen. "Habe ich beschissenes Eis gesagt? Das war noch sehr vornehm ausgedrückt", polterte Nedregotten, der mit Skaslien schon Bronze (2018) und Silber (2022) gewonnen hat.