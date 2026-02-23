Nachdem Jutta Leerdam bereits bei den Olympischen Spielen für Aufsehen gesorgt hatte, tut es nun ihr dort getragener Rennanzug.

Der Rennanzug, mit dem Jutta Leerdam olympisches Gold über 1000 Meter Eisschnelllaufen gewann, steht zur Auktion. Bei Olympia gab es noch Aufsehen um das Öffnen des Anzugs, um ihren privaten Ausstatter "Nike" zu präsentieren.

Jetzt stellte das niederländische Olympische Komitee das Outfit bei "MatchWornShirt" ein. Das Ganze ist Teil einer Kampagne von Team Niederlande, welches sämtliche Rennanzüge versteigert, die bei den Winterspielen von seinen Stars auf dem Eis getragen wurden.

Die Erlöse gehen dann jeweils an die lokalen Vereine, bei denen die Karrieren der Olympioniken begonnen haben.