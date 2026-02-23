- Anzeige -
- Anzeige -
Jutta Leerdam schlägt weiter Wellen

Olympia 2026: Das Outfit von Jutta Leerdam wird nach Sponsoren-Aufreger versteigert

  • Aktualisiert: 23.02.2026
  • 23:29 Uhr
  • Malte Ahrens

Nachdem Jutta Leerdam bereits bei den Olympischen Spielen für Aufsehen gesorgt hatte, tut es nun ihr dort getragener Rennanzug.

Der Rennanzug, mit dem Jutta Leerdam olympisches Gold über 1000 Meter Eisschnelllaufen gewann, steht zur Auktion. Bei Olympia gab es noch Aufsehen um das Öffnen des Anzugs, um ihren privaten Ausstatter "Nike" zu präsentieren.

Jetzt stellte das niederländische Olympische Komitee das Outfit bei "MatchWornShirt" ein. Das Ganze ist Teil einer Kampagne von Team Niederlande, welches sämtliche Rennanzüge versteigert, die bei den Winterspielen von seinen Stars auf dem Eis getragen wurden.

Die Erlöse gehen dann jeweils an die lokalen Vereine, bei denen die Karrieren der Olympioniken begonnen haben.

- Anzeige -
- Anzeige -

Leerdam mit Abstand am teuersten

Nicht überraschend ist Leerdams Anzug am gefragtesten und das Angebot deutlich höher als die der anderen Anzüge.

- Anzeige -
- Anzeige -

Olympia: Vonn mit Schock-Nachricht - Skistar entging nur knapp einer Amputation

Am Montagabend (19:30 Uhr) steht das Gebot bei 7.102 Euro. Für weniger als die Hälfte ist bereits der Anzug von Goldmedaillengewinnerin Femke Kok zu erbieten.

Die Auktion geht noch bis Samstag um 14 Uhr.

Mehr News und Videos
imago images 1072754379
News

Schock-Nachricht: Olympia-Star trauert nach Goldmedaille

  • 23.02.2026
  • 23:39 Uhr
Symbolbild Themenfoto Olympische Ringe, ITA, Olympische Spiele Milano Cortina 2026, Olympia, Ski Alpin, Slalom Damen, 18.02.2026 ITA, Olympische Spiele Milano Cortina 2026, Olympia, Ski Alpin, Slal...
News

Kommentar: Nachhaltigkeit bei Olympia bleibt ein Märchen

  • 23.02.2026
  • 23:38 Uhr
Weißflog Olympia
News

Olympia-Bilanz: Skisprung-Ikone fehlt der Leistungsanspruch

  • 23.02.2026
  • 23:32 Uhr
Olympics: Freestyle Skiing-Mens Halfpipe Final Feb 20, 2026; Livigno, Italy; Hunter Hess of the United States during the men s skiing halfpipe final during the Milano Cortina 2026 Olympic Winter ga...
News

Kommentar: Olympia feindseliger denn je

  • 23.02.2026
  • 23:31 Uhr
LOCHNER Johannes, MARGIS Thorsten, WENZEL Jorn, FLEISCHHAUER Georg (Deutschland) jubeln auf dem Podium bei der Siegerehrung ueber Sieg und Gold Medaille, daneben FRIEDRICH Francesco, SOMMER Matthia...
News

Deutschland droht Super-GAU: Winterspiele bald ohne Eiskanal?

  • 23.02.2026
  • 23:31 Uhr
Vonn
News

Vonn-Sturz: Bein stand kurz vor Amputation

  • 23.02.2026
  • 23:30 Uhr
imago images 1072730490Update
News

"Ihr seid mehr als eure Ergebnisse": Voigt mit emotionalem Statement

  • 23.02.2026
  • 22:52 Uhr
Rodeln
News

Olympia-Preisgeld: Deutschland von Polen abgehängt

  • 23.02.2026
  • 18:35 Uhr
Die zweimalige Silbermedaillengewinnerin Emma Aicher
News

Olympia 2026: Deutsche Sporthilfe erhöht Prämien

  • 23.02.2026
  • 18:29 Uhr
Die Paralympics finden in Mailand und Cortina statt
News

Paralympics 2026 live: Termine, TV-Übertragungen und Streams, Austragungsorte, Sportarten, Zeitplan

  • 23.02.2026
  • 16:05 Uhr