Olympia 2026: Deutsche Sporthilfe zahlt höhere Prämien als in Peking 2022

Die Deutsche Sporthilfe unterstützt deutsche Hochleistungssportler finanziell. Besonders lohnt sich das für Medaillengewinner bei Olympia 2026.

Die Stiftung Deutsche Sporthilfe schüttet 740.000 Euro an deutsche Medaillengewinner bei den Olympischen Winterspielen aus.

Trotz geringerer Medaillenzahl erhalten die Athletinnen und Athleten von Team D rund um Shootingstar Emma Aicher damit mehr Prämien als noch für die Spiele 2022 in Peking (704.000 Euro). Erstmals sind die Zuwendungen steuerfrei.

Die Verkündung nahm die Stiftung zum Anlass, für ein Umdenken zu plädieren. Das Gesamtabschneiden zeige: "Wir müssen zukünftig noch gezielter und individueller fördern", sagte Vorstand Karin Orgeldinger mit Blick auf die deutschen Medaillen, die zu 73 Prozent aus Erfolgen im Eiskanal resultierten.