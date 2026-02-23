- Anzeige -
Winter-Olympiade in Mailand und COrtina

Olympia 2026: Deutsche Sporthilfe zahlt höhere Prämien als in Peking 2022

  • Aktualisiert: 23.02.2026
  • 17:43 Uhr
  • SID

Die Deutsche Sporthilfe unterstützt deutsche Hochleistungssportler finanziell. Besonders lohnt sich das für Medaillengewinner bei Olympia 2026.

Die Stiftung Deutsche Sporthilfe schüttet 740.000 Euro an deutsche Medaillengewinner bei den Olympischen Winterspielen aus.

Trotz geringerer Medaillenzahl erhalten die Athletinnen und Athleten von Team D rund um Shootingstar Emma Aicher damit mehr Prämien als noch für die Spiele 2022 in Peking (704.000 Euro). Erstmals sind die Zuwendungen steuerfrei.

Die Verkündung nahm die Stiftung zum Anlass, für ein Umdenken zu plädieren. Das Gesamtabschneiden zeige: "Wir müssen zukünftig noch gezielter und individueller fördern", sagte Vorstand Karin Orgeldinger mit Blick auf die deutschen Medaillen, die zu 73 Prozent aus Erfolgen im Eiskanal resultierten.

Olympia: Mehrfachausschüttung für deutsche Medaillengewinner wohl nicht möglich

Die insgesamt 14 Goldmedaillengewinner wie Skispringer Philipp Raimund erhalten jeweils 30.000 Euro. Die zehn Silbermedaillengewinner bekommen 20.000 Euro, die zwölf Bronzemedaillengewinner werden mit jeweils 10.000 Euro bedacht.

Gewinner mehrerer Medaillen können nicht zwingend eine Mehrfachausschüttung erwarten. "Honoriert wird bei mehreren Medaillen einer Sportlerin oder eines Sportlers jeweils der größte Erfolg", heißt es in der Mitteilung.

Für die Rennrodler Tobias Wendl und Tobias Arlt bedeutet das beispielsweise, dass lediglich das Gold in der Teamstaffel belohnt wird, während Bronze im Doppelsitzer keine Prämie zur Folge hat.

