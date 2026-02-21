- Anzeige -
- Anzeige -
Olympia live auf Joyn

Olympia 2026: Eishockey-Traumfinale zwischen USA und Kanada elektrisiert alle - "Das Beste vom Besten"

  • Aktualisiert: 21.02.2026
  • 10:44 Uhr
  • SID

Das olympische Eishockeyturnier der Männer bekommt sein Traumfinale zwischen den USA und Kanada. Die Vorfreude kennt keine Grenzen.

Es wird ein eher ruhiger Sonntagmorgen in den gediegenen Vorstädten und Downtown-Schluchten Nordamerikas, ruhiger als sonst. Denn was zur Frühstückszeit über die TV-Geräte in Los Angeles und Vancouver, in Dallas, New York, Montreal und Toronto flimmert, ist ein echter Straßenfeger.

Beim Eishockey-Traumfinale der Olympischen Winterspiele in Mailand winkt ein Spiel für die Geschichtsbücher. Kanada gegen die USA - mehr geht nicht! "Es wird nicht einen Fernseher geben, der nicht eingeschaltet ist", sagte US-Star Matthew Tkachuk: "Es ist das Beste vom Besten, das, womit jeder Amerikaner und Kanadier aufgewachsen ist."

Es ist das Duell der Erzrivalen im Eishockey, das Duell der Superlative und Superstars. Seit 2014 hatten die Top-Spieler der NHL das olympische Turnier ausgelassen. Den Wettkämpfen in Pyeongchang 2018, als Deutschland Silber gewann, und 2022 in Peking fehlte in Abwesenheit der Welt-Elite das höchste Niveau. In Mailand sind sie alle da.

- Anzeige -
- Anzeige -

Duell mit politischer Brisanz

Eine ganze Generation von Eishockey-Giganten erhält erstmals die Chance, sich mit Olympia-Gold unsterblich zu machen. Kanada bietet unter anderem Connor McDavid auf, den derzeit wohl besten Spieler der Welt, Nathan MacKinnon, Top-Talent Macklin Celebrini oder Altstar Sidney Crosby. Die USA kontern mit Stars wie Auston Matthews, Torwart Connor Hellebuyck oder den Tkachuk-Brüdern. Die Liste ließe sich beliebig verlängern.

Es geht um Gold, um einen besonderen Titel, um die Ehre und auch den Stolz einer Nation. Das Verhältnis der beiden Nachbarländer ist angespannt, das Match politisch aufgeladen. Davon zeugen die Vorkommnisse bei einem Vier-Nationen-Turnier im vergangenen Februar: In den ersten neun Sekunden des Spiels in Montreal gab es damals gleich drei wilde Schlägereien, die US-Hymne wurde ausgebuht. Das könnte sich wiederholen, wenn US-Präsident Donald Trump, dessen Annexionsrhetorik die Beziehungen stark belastet hat, wie spekuliert zum Finale reist.

Ein Triumphzug der USA soll es werden, wenn es nach dem Willen von Trump geht. Denn eigentlich ist Eishockey-Gold überfällig. "Es ist ein paar Tage her, dass die USA ein solches Turnier gewonnen haben", sagte Angreifer Jack Eichel. 46 Jahre, um genau zu sein: Das "Miracle on Ice" gegen die Sowjetunion 1980 ist eine der großen Legenden des US-Sports, danach sicherte das Team von Herb Brooks durch ein 4:2 gegen Finnland Gold.

- Anzeige -
- Anzeige -

Kann Sidney Crosby spielen?

Die Kanadier kämpfen bei den Männern um ihre 15. Goldmedaille und die erste seit Sotschi 2014. Letztmals im Finale standen sich die Rivalen 2010 in Vancouver gegenüber. Damals schoss Crosby Kanadas Siegtreffer in der Overtime.

Der 38 Jahre alte Kapitän, auch 2014 in Sotschi Olympiasieger, fehlte im umkämpften Halbfinale gegen Finnland (3:2) allerdings verletzt. Ein Einsatz im Finale ist unklar. "Wir sind ein starkes Team mit Tiefe und haben Führungsspieler in allen Reihen", versichert McDavid, der beim Gedanken an das Traumfinale das Gefühl seiner Landsleute teilt: "Ich bin aufgeregt."

Wenn alles vorbei ist, wird es ein eher lauter Sonntagmorgen in den gediegenen Vorstädten und Downtown-Schluchten Nordamerikas, zumindest in einigen. Vorkehrungen für die großen Gold-Partys werden längst getroffen: Im kanadischen Winnipeg beispielsweise dürfen Bars und Restaurants am Sonntag früher öffnen, der Alkoholausschank ist ab 6.10 Uhr Ortszeit gestattet - eine Stunde vor Spielbeginn.

Weitere News und Videos
260221 Florian Wilmsmann of Germany competes in men s freestyle skiing ski cross seeding during day 15 of the 2026 Winter Olympics on February 21, 2026 in Livigno. Photo: Vegard Grott BILDBYRAN kod...
News

Olympia LIVE: Deutsches Duo kämpft um Skicross-Medaillen

  • 21.02.2026
  • 12:55 Uhr
Cortina d Ampezzo, Italy, February 21th 2026. Jakob Mandlbauer, Daniel Bertschler, Sebastian Mitterer, Daiyehan in action during the Bobsleight 4-man Heat 1 race of the Olympic Winter games, Winter...Update
News

Olympia: Viererbob-Rennen von schwerem Sturz überschattet

  • 21.02.2026
  • 12:42 Uhr
imago images 1072678785
News

Freude, Stolz und Ernüchterung: Team D zieht erstes Olympia-Fazit

  • 21.02.2026
  • 12:25 Uhr
Katharina Hennig Dotzler
News

Olympia: DSV-Athletin kritisiert 50-km-Rennen für Frauen scharf

  • 21.02.2026
  • 11:31 Uhr
2026-02-15 - Milano Cortina 2026 Winter Olympics 500m Women MILAN, ITALY - FEBRUARY 15: Olympic rings during the 500m Women Milano Cortina 2026 Winter Olympics at the Milano Speed skating, Eisschne...
News

Olympia 2026: Schlussfeier live - Hier geht es zum kostenlosen Joyn-Stream

  • 21.02.2026
  • 10:40 Uhr
Medaillen für Olympia vorgestellt
News

Medaillenspiegel Olympia 2026: Wo liegt Deutschland?

  • 21.02.2026
  • 10:35 Uhr
imago images 1071296881
News

Olympia 2026: Termine, Austragungsorte, Sportarten, Tickets und TV-Übertragung im Überblick

  • 21.02.2026
  • 10:31 Uhr
Neureuther
News

Olympia 2026: Kommentatoren, Moderatoren und Experten im deutschen Free-TV und Livestream

  • 21.02.2026
  • 10:30 Uhr
imago images 1071516152
News

Zweier- und Viererbob bei Olympia 2026 live: So seht ihr das Finale

  • 21.02.2026
  • 10:25 Uhr
Rodeln
News

Olympia-Preisgeld: Deutschland von Polen abgehängt

  • 21.02.2026
  • 10:17 Uhr