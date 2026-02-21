- Anzeige -
Olympia 2026 - DSV-Athletin kritisiert 50-km-Premiere für Frauen: "Definitiv dagegen"

  • Aktualisiert: 21.02.2026
  • 11:31 Uhr
  • SID

Am Sonntag findet bei Olympia erstmals ein 50-km-Rennen der Frauen im Skilanglauf statt. Damit wurde die Distanz an das Männer-Rennen angeglichen. Doch Katharina Hennig Dotzler kritisiert die Änderung scharf.

Skilanglauf-Olympiasiegerin Katharina Hennig Dotzler sieht die olympische Premiere des 50-Kilometer-Rennens für Frauen kritisch. "Ich bin definitiv dagegen, dass Frauen 50 Kilometer laufen", sagte die 29-Jährige vor dem "Marathon" am Sonntag (10.00 Uhr live auf Joyn) in Val di Fiemme. "Das ist Gleichmacherei und nicht Gleichberechtigung".

Der Weltverband FIS hatte zur Saison 2024/25 die Distanzen für Männer und Frauen angeglichen, bis dahin waren Frauen bei großen Meisterschaften maximal 30 Kilometer gelaufen. "Diese ganzen Streckenanpassungen haben für mich nichts mit Gleichberechtigung zu tun, denn wir Frauen haben einen anderen Körper. Die Biologie der Frau ist eine andere. Und da fühle ich mich auch nicht diskriminiert. Wir haben halt andere Stärken", sagte die Teamsprint-Olympiasiegerin von 2022.

Hennig Dotzler hofft auf Rückkehr

Hennig Dotzler regte an, die Entscheidung noch einmal zu hinterfragen. "Da muss man nochmal drüber nachdenken, ob man das Ganze nicht wieder zurückdreht", sagte sie. Ihre Hoffnungen seien aber gering: "Auf unsere Nachfrage hin gibt es daran nichts mehr zu rütteln."

Für Hennig Dotzler wird das Rennen am Sonntag das letzte ihrer olympischen Karriere. Für die Quälerei über etwa zweieinhalb Stunden hat sie schon jetzt ihre Versorgung genau geplant - bis hin zu einem besonderen Getränk kurz vor Schluss: "Wenn es auf die letzte Runde geht, bekommt man meistens Cola, um nochmal richtig schnelle Energie zu haben."

